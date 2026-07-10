Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Choć w wielu regionach polskiego wybrzeża wciąż obowiązują ograniczenia z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych, w Międzyzdrojach wiatr niemal całkowicie ucichł, co pozwoliło na bezpieczne otwarcie obu strzeżonych plaż. Oto szczegółowe warunki na kąpieliskach zarejestrowane 10 lipca:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od Molo): Flaga: brak czerwonej flagi (kąpielisko jest otwarte ) Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: spokojne 2 m/s Stan wody: oficjalnie przydatna do kąpieli (na podstawie oceny z dnia 25/06/2026, kolejne badanie zaplanowano na 15/07/2026)

(obszar o długości 920 m na wschód od Molo): Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od Molo): Flaga: brak czerwonej flagi (kąpielisko jest otwarte ) Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: łagodne 2 m/s Stan wody: oficjalnie przydatna do kąpieli (na podstawie oceny z dnia 25/06/2026, kolejne badanie zaplanowano na 15/07/2026)

(obszar o długości 1086 m na zachód od Molo):

Dzięki bardzo słabemu wiatrowi fale na plaży są minimalne, co sprzyja rekreacji. Dodatkowo plażowicze we wschodniej części mogą połączyć bezpieczną kąpiel z licznymi atrakcjami Projektu Plaża TVN przy wejściu G.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Wczesne ocieplenie klimatu sprawiło, że pierwsze zakwity sinic w Bałtyku zaobserwowano wyjątkowo wcześnie, bo już w połowie czerwca. Na szczęście dla wypoczywających w tym regionie, na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu cyjanobakterii. Zarówno wschodnie, jak i zachodnie kąpielisko są w pełni wolne od tego zagrożenia, a woda zachowuje pełne bezpieczeństwo pod względem mikrobiologicznym. Sytuacja na zachodnim wybrzeżu jest stabilna, co pozwala cieszyć się czystą wodą bez obaw o podrażnienia skóry czy dolegliwości układu pokarmowego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Międzyzdrojach sprzyja spokojnemu wypoczynkowu nad wodą. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma bardzo zbliżoną, komfortową temperaturę 20°C. Przy tak słabym wietrze (zaledwie 2 m/s), odczuwalna temperatura na plaży jest bardzo przyjemna. Należy jednak pamiętać, że pogoda nad morzem bywa kapryśna i dynamiczna. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie oznaczeń flagowych na stanowiskach ratowniczych oraz stosowanie się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach. Przed wejściem do wody zawsze upewnij się, jaka flaga powiewa nad Twoją głową!

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