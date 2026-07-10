Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-10 14:54

Po przejściu dynamicznego frontu sztormowego, który na początku tygodnia przyniósł silne porywy wiatru dochodzące do 85 km/h, warunki nad polskim morzem zaczynają wracać do normy. W piątek, 10 lipca, w Świnoujściu wiatr zdecydowanie osłabł, a na większości plaż znów można bezpiecznie korzystać z uroków Bałtyku. Jednak z uwagi na bezwładność mas wodnych, jedno z kąpielisk wciąż zmaga się z wysoką falą i pozostaje zamknięte.

Wieża ratownicza z czerwoną flagą na pustej plaży. O zakazie kąpieli w Świnoujściu przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Gdzie można się kąpać w Świnoujściu? Lista otwartych plaż

Dla większości świnoujskich plaż nadszedł wyczekiwany moment odprężenia. Po dniach pełnych silnego falowania, ratownicy zdjęli czerwone flagi. Na poniższych kąpieliskach można bezpiecznie wchodzić do wody:

  • Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: panują tu bardzo dobre warunki – temperatura powietrza wynosi 20°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Woda jest w pełni zdatna do kąpieli.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: plażowicze mogą cieszyć się bezpieczną kąpielą. Parametry są identyczne: powietrze ma 20°C, woda 18°C, a wiatr osiąga łagodne 2 m/s.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: to trzecia z bezpiecznych stref, gdzie nie obowiązują żadne ograniczenia. Warunki meteorologiczne to przyjemne 20°C w cieniu, 18°C w wodzie oraz wiatr o sile 2 m/s.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Świnoujściu

Choć nadmorski wiatr niemal całkowicie ustał, to morze potrzebuje czasu, aby się uspokoić. Z tego powodu jedno z kąpielisk wciąż pozostaje niedostępne dla kąpiących się:

  • Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: obowiązuje tu bezwzględny zakaz kąpieli oznaczony czerwoną flagą. Powodem zamknięcia plaży są fale powyżej 0,7 m z białymi grzywami. Choć temperatura powietrza (20°C) oraz wody (18°C) zachęcają do rekreacji, a wiatr osłabł do 2 m/s, to silne prądy i wysoka fala stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Sama woda jest pod kątem sanitarnym czysta, jednak względy fizyczne uniemożliwiają bezpieczną kąpiel.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich wczasowiczów spędzających urlop na wyspach Uznam i Wolin. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic. Najnowsze oficjalne oceny czystości wody potwierdzają jej doskonały stan sanitarny. Podczas gdy turyści w niektórych kurortach nad Zatoką Gdańską muszą borykać się z uciążliwym zakwitem tych toksycznych mikroorganizmów i zamykaniem plaż, Świnoujście oferuje krystalicznie czystą wodę pod względem biologicznym. Można z niej korzystać bez obaw o podrażnienia skóry czy dolegliwości żołądkowe.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Świnoujściu sprzyjają rodzinnemu wypoczynkowi – temperatura powietrza oscyluje wokół umiarkowanych 20°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że odczucie chłodu jest minimalne, jednak pamiętajmy, że żywioł bywa zdradliwy. Złota zasada każdego plażowicza to bezwzględne respektowanie koloru wywieszonej flagi i stosowanie się do poleceń ratowników. Nawet jeśli pogoda wydaje się idealna, a wiatr ledwo wyczuwalny, pod powierzchnią wody wciąż mogą działać silne prądy wsteczne wywołane niedawnym sztormem. Czerwona flaga nigdy nie wisi bez powodu – chrońmy siebie i swoich bliskich, wybierając wyłącznie te kąpieliska, które są oficjalnie otwarte.

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