Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Gdzie można się kąpać w Świnoujściu? Lista otwartych plaż

Dla większości świnoujskich plaż nadszedł wyczekiwany moment odprężenia. Po dniach pełnych silnego falowania, ratownicy zdjęli czerwone flagi. Na poniższych kąpieliskach można bezpiecznie wchodzić do wody:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: panują tu bardzo dobre warunki – temperatura powietrza wynosi 20°C , wody 18°C , a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Woda jest w pełni zdatna do kąpieli.

panują tu bardzo dobre warunki – temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: plażowicze mogą cieszyć się bezpieczną kąpielą. Parametry są identyczne: powietrze ma 20°C , woda 18°C , a wiatr osiąga łagodne 2 m/s .

plażowicze mogą cieszyć się bezpieczną kąpielą. Parametry są identyczne: powietrze ma , woda , a wiatr osiąga łagodne . Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: to trzecia z bezpiecznych stref, gdzie nie obowiązują żadne ograniczenia. Warunki meteorologiczne to przyjemne 20°C w cieniu, 18°C w wodzie oraz wiatr o sile 2 m/s.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Świnoujściu

Choć nadmorski wiatr niemal całkowicie ustał, to morze potrzebuje czasu, aby się uspokoić. Z tego powodu jedno z kąpielisk wciąż pozostaje niedostępne dla kąpiących się:

Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: obowiązuje tu bezwzględny zakaz kąpieli oznaczony czerwoną flagą. Powodem zamknięcia plaży są fale powyżej 0,7 m z białymi grzywami. Choć temperatura powietrza (20°C) oraz wody (18°C) zachęcają do rekreacji, a wiatr osłabł do 2 m/s, to silne prądy i wysoka fala stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Sama woda jest pod kątem sanitarnym czysta, jednak względy fizyczne uniemożliwiają bezpieczną kąpiel.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich wczasowiczów spędzających urlop na wyspach Uznam i Wolin. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic. Najnowsze oficjalne oceny czystości wody potwierdzają jej doskonały stan sanitarny. Podczas gdy turyści w niektórych kurortach nad Zatoką Gdańską muszą borykać się z uciążliwym zakwitem tych toksycznych mikroorganizmów i zamykaniem plaż, Świnoujście oferuje krystalicznie czystą wodę pod względem biologicznym. Można z niej korzystać bez obaw o podrażnienia skóry czy dolegliwości żołądkowe.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Świnoujściu sprzyjają rodzinnemu wypoczynkowi – temperatura powietrza oscyluje wokół umiarkowanych 20°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że odczucie chłodu jest minimalne, jednak pamiętajmy, że żywioł bywa zdradliwy. Złota zasada każdego plażowicza to bezwzględne respektowanie koloru wywieszonej flagi i stosowanie się do poleceń ratowników. Nawet jeśli pogoda wydaje się idealna, a wiatr ledwo wyczuwalny, pod powierzchnią wody wciąż mogą działać silne prądy wsteczne wywołane niedawnym sztormem. Czerwona flaga nigdy nie wisi bez powodu – chrońmy siebie i swoich bliskich, wybierając wyłącznie te kąpieliska, które są oficjalnie otwarte.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie