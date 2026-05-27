Niemieckie nazwy wracają na mapę polskiego miasta! Popularny serwis szokuje

Szczecin jak sprzed wojny. Nazwy ulic cofnięte o ponad 80 lat

W niemieckiej wersji popularnego serwisu Mapy Bing Szczecin wygląda tak, jakby czas zatrzymał się przed 1945 rokiem. Zamiast współczesnych polskich nazw pojawiają się ich niemieckie odpowiedniki, które nie są ich dosłownym tłumaczeniem, lecz oryginalnymi, przedwojennymi nazwami, obowiązującymi przed II wojną światową — i nie są to tylko nazwy ulic, ale też placów, mostów, a nawet całych dzielnic. Dokładnie takie, jakie pamiętają nieliczni już mieszkańcy ówczesnego Stettina.

Najbardziej zaskakujące przykłady:

Aleja Niepodległości - Parade Platz

ul. Mieszka I - Berliner Straße

Plac Żołnierza Polskiego - Königsplatz

Wały Chrobrego - Hakenterrasse

Brama Portowa - Berliner Tor

Most Długi - Hansa Brücke

Śródmieście - Mitte

Pomorzany - Pommerensdorf

Co ciekawe, niemieckie nazwy na planie miasta przeplatają się z polskimi, co daje efekt mapy, która nie może się zdecydować, w którym roku właściwie funkcjonuje.

Błąd czy zamierzona funkcja? Twórcy map milczą

Na razie nie wiadomo, czy to:

zwykła wpadka,

niezamierzony efekt łączenia baz danych,

czy może eksperymentalna warstwa historyczna, która przypadkiem trafiła do użytkowników.

Jedno jest pewne — dla osób korzystających z map w celach praktycznych może to być poważnie mylące. Bo jak turysta z Niemiec ma trafić na ulicę Mieszka I, gdy nawigacja kieruje go na nieistniejącą Berliner Straße?

To nie pierwszy raz. Podobne sytuacje zdarzały się już wcześniej

W sieci można znaleźć przykłady podobnych „historycznych powrotów” zarówno w Szczecinie jak i w innych miastach.

"Niemiecki Szczecin" pojawił się w serwisie Google Maps w 2018 roku, gdy wyświetlały się w nim nazwy takie jak:

Gutenbergstraße,

Friedrichshofer Weg,

Genossenschaftsinsel.

Google tłumaczyło wtedy, że dane pochodzą z wielu źródeł, w tym historycznych. Po nagłośnieniu sprawy nazwy zniknęły.

W dyskusjach internetowych pojawiały się sygnały, że w niektórych wersjach językowych map można było natknąć się na:

Breslau (Wrocław),

Danzig (Gdański),

Allenstein (Olsztyn).

W każdym przypadku chodziło o automatyczne pobieranie danych z archiwalnych planów miast, które trafiły do współczesnych baz.

Skąd biorą się takie „historyczne duchy” na mapach?

Najbardziej prawdopodobne przyczyny to:

1. Mieszanie danych z wielu źródełMapy korzystają z ogromnych baz, w których znajdują się również historyczne plany miast. Algorytmy czasem nie odróżniają „archiwum” od „tu i teraz”.

2. Błędne przypisanie nazw w wersjach językowychWersja niemiecka mogła otrzymać warstwę historyczną zamiast współczesnej.

3. Crowdsourcing i dane użytkownikówJeśli ktoś dodał historyczną nazwę jako „alternatywną”, system mógł ją uznać za właściwą.

4. Integracja z publicznymi repozytoriami mapW sieci dostępne są kompletne przedwojenne plany Szczecina. Jeśli trafiły do baz danych, algorytmy mogły je „podciągnąć” jako aktualne.

Co dalej z "niemieckim Szczecinem" w mapach Bing?

Jeśli to błąd — zapewne zostanie poprawiony.

Jeśli to funkcja — twórcy będą musieli ją wyjaśnić.

Jeśli to eksperyment — użytkownicy powinni mieć możliwość włączenia i wyłączenia warstwy historycznej.

Na razie jednak jedno jest pewne: Szczecin dawno nie był tak „niemiecki” jak dziś — przynajmniej na mapach.

