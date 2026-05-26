SKM jak S-bahn lub metro? Projekt rozkładu jazdy robi wrażenie, ale czas ucieka

SKM co 15 minut. Jak w metrze?

Według projektu rozkładu jazdy, który ma obowiązywać od grudnia 2026 r., pociągi Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej będą kursować z częstotliwością, jakiej Szczecin jeszcze nie widział.

Między Szczecinem Głównym a Szczecinem Niebuszewo pociągi mają kursować nawet co 15 minut w szczycie, Do Polic, Stargardu, Gryfina i Goleniowa – co 30 minut. Przez stację Szczecin Główny pociągi mają przejeżdżać dosłownie co kilka minut - zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego.

To oznaczałoby, że transport kolejowy na terenie Szczecina i okolic, który dotychczas kojarzony był z dość rzadkimi kursami – zacząłby funkcjonować jak prawdziwy system szybkiego transportu publicznego, stając się uzupełnieniem komunikacji miejskiej, stając się chociaż namiastką tego, co znamy m.in. z berlińskiej kolei miejskiej S-Bahn.

Opóźnienia, opóźnienia i jeszcze raz opóźnienia

Choć projekt rozkładu wygląda imponująco, rzeczywistość na budowie jest dużo mniej optymistyczna.

Prace torowe i peronowe na linii 406 łączącej Szczecin i Police wciąż trwają. Modernizowane są wiadukty, torowisko i sieć trakcyjna. Trwa przebudowa przystanków, a w wielu przypadkach - budowa od podstaw.

PKP PLK zapewnia, że „robi wszystko”, by zakończyć roboty do połowy 2026 r., ale to wciąż bardzo napięty harmonogram. Samorząd województwa, który zarządza przewozami regionalnymi, potwierdza: pociągi pojadą dopiero wtedy, gdy PKP PLK skończy wszystkie prace. A na to nie ma wpływu.

Police zbliżą się do Szczecina

Jeśli SKM ruszy zgodnie z planem, Police zyskają zupełnie nową pozycję w metropolii.

Pierwszy pociąg z Polic ma wyjeżdżać już o 04:07,

Czas przejazdu do Szczecina Głównego: 42–55 minut,

Do Niebuszewa: ok. 23 minut.

To oznacza realną alternatywę dla samochodu stojącego w korkach czy zatłoczonego autobusu – także wieczorem, bo ostatnie kursy mają jeździć po 23:00.

SKM połączy Szczecin z lotniskiem

Nowy rozkład przewiduje także częste połączenia do Goleniowa, co w praktyce oznacza kolejowy dojazd do lotniska Szczecin–Goleniów bez konieczności korzystania z busów lub własnego samochodu. To jedna z najbardziej niedocenianych zmian, ale kluczowa dla całej aglomeracji. Jeżeli połączenia kolejowe będą "zgrane" z odlotami i przylotami samolotów, połączenie może okazać się sukcesem.

Taryfa – największa niewiadoma

Nawet najlepszy rozkład jazdy nie wystarczy, jeśli system biletowy pozostanie w obecnej formie. Dziś dostępne są wyłącznie bilety miesięczne SKM, a pełna integracja z taryfą ZDiTM wciąż nie istnieje.

Brakuje:

biletów jednorazowych,

biletów dobowych,

wspólnej taryfy kolej–tramwaj–autobus (poza biletami miesięcznymi).

Bez tego SKM nie stanie się naturalną częścią codziennych podróży mieszkańców.

Co dalej?

Projekt rozkładu jazdy pokazuje, że Szczecin zaczyna myśleć o sobie jak o prawdziwej metropolii kolejowej. Ale aby SKM faktycznie ruszyła, potrzebne są:

zakończenie prac torowych i peronowych,

pełna integracja taryfowa,

dopięcie systemu informacji pasażerskiej i węzłów przesiadkowych.

Czasu jest coraz mniej, a oczekiwania mieszkańców – coraz większe.

