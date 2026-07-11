Groźny wypadek śmigłowca! Wleciał w linię wysokiego napięcia

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-11 19:36

W sobotnie popołudnie w Trzebiatowie (woj. zachodniopomorskie) miał miejsce niebezpieczny wypadek z udziałem śmigłowca. Maszyna uderzyła w linię wysokiego napięcia, powodując zerwanie przewodów i pożar. Pilot zdołał awaryjnie sprowadzić helikopter na ziemię. Obyło się bez rannych i ofiar.

Zielony helikopter po awaryjnym lądowaniu na łące w Trzebiatowie. O wypadku przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: PSP Gryfice/ Materiały prasowe

Śmigłowiec uszkodził linię energetyczną w Trzebiatowie. Pożar po awaryjnym lądowaniu

Sobotnie popołudnie przyniosło niebezpieczną sytuację w Trzebiatowie, na terenie województwa zachodniopomorskiego. Śmigłowiec w trakcie lotu zawadził o linię wysokiego napięcia, co doprowadziło do zerwania kabli i pożaru w pobliskich trawach. Wstrzymano również ruch pociągów. Gryficka Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała zgłoszenie o incydencie o godzinie 14:20.

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„Doszło do wypadku śmigłowca, który podczas lotu zahaczył o linię wysokiego napięcia. Pilot wykonał awaryjne lądowanie. W wyniku zerwania przewodów zapaliła się trawa, a ruch pociągów został wstrzymany z powodu zwisającej nad torowiskiem linii energetycznej. Na miejscu działało 5 zastępów JOP”

Jak poinformowała Komenda Powiatowa PSP w Gryficach, w działaniach ratowniczych wzięło udział pięć zastępów strażackich: dwa z JRG w Gryficach, dwa z OSP w Trzebiatowie oraz jednostka Wojskowej Straży Pożarnej. Interweniowała również policja i ratownicy medyczni.

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Pożar traw został ugaszony, a obszar wokół miejsca zdarzenia zabezpieczony przez strażaków. Z powodu zwisających nad torami zerwanych przewodów, wstrzymano ruch pociągów i odłączono zasilanie w trakcji. Kapitan Łukasz Góralski z gryfickiej straży pożarnej uspokoił, że pilot wylądował bezpiecznie i nikomu nic się nie stało. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego helikopter znalazł się zbyt blisko linii energetycznej, to ma wyjaśnić śledztwo.

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