Pamiątki przeszłości

To kawał historii szczecińskiej komunikacji i element mrocznej legendy. Warto się pospieszyć, by go zobaczyć

To już prawdopodobnie jedna z ostatnich takich pamiątek, przypominających o historii szczecińskiej komunikacji miejskiej. Podczas budowy ronda u zbiegu ulić Bizińskiego i Druckiego-Lubeckiego odkryto pozostałości po dawnym przebiegu trasy tramwajowej prowadzącej w stronę północnej części miasta. Wszystko wskazuje na to, że to ostatnia szansa, by zobaczyć historyczne torowisko, z którym wiąże się jedna z mrocznych szczecińskich legend.