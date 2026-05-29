Tyle kosztuje pobyt psa w hotelu Gołębiewski. Drożej niż posiłek w restauracji

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-05-29 7:59

Podróżowanie z psem staje się coraz popularniejsze, ale nie wszędzie obecność pupila oznacza symboliczną dopłatę. Hotel Gołębiewski w Pobierowie pobiera za czworonoga kwotę, która może zaskoczyć nawet stałych gości. W niektórych przypadkach koszt za jedną noc przewyższa rachunek za obiad w restauracji.

Pobyt psa w hotelu Gołębiewski

i

Autor: Przemek Swiderski/REPORTER, Shutterstock/ Reporter

Hotel Gołębiewski w Pobierowie

Resort Gołębiewski Pobierowo to jedna z największych i najbardziej kontrowersyjnych inwestycji hotelowych nad polskim morzem. Gigantyczny kompleks położony zaledwie około 150 metrów od plaży ma docelowo pomieścić ponad 3 tysiące gości i oferować ponad 1200 pokoi.

W hotelu zaplanowano m.in. ogromny aquapark, strefę SPA, restauracje, sale konferencyjne oraz rozbudowaną część rekreacyjną. Ze względu na skalę obiektu i jego charakterystyczną bryłę przypominającą statek, hotel od miesięcy wzbudza ogromne zainteresowanie turystów i internautów. Drzwi dla pierwszych gości już niebawem zostaną jednak otwarte - Gołębiewski w Pobierowie otworzy się szybciej. Hotel wydał komunikat. Wielu z przyjezdnych na pobyt z pewnością zabierze swojego pupila, a jeśli jesteście w tym gronie, musicie wiedzieć, że za pieska trzeba spora dopłacić. Ile?

Polecany artykuł:

Drugi Gołębiewski powstaje tuż przy plaży. Kołobrzeg zyska luksusowy moloch

Wakacje z pupilem? Trzeba słono dopłacić. Tyle chce Gołębiewski

Coraz więcej turystów podróżuje ze swoimi czworonogami, dlatego hotele coraz częściej oferują możliwość pobytu z psem. Jednak nie wszędzie taka opcja jest tania. W przypadku nowego hotelu Gołębiewski Pobierowo opłata za pupila może mocno zaskoczyć gości. Z cennika udostępnionego przez resort wynika, że właściciele psów muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami:

  • 150 zł za noc - za psa do 10 kg,
  • 250 zł za noc - za psa powyżej 10 kg.

To oznacza, że kilkudniowy pobyt z większym pupilem może podnieść koszt wakacji nawet o kilkaset złotych.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

Pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie
Galeria zdjęć 18

Podróż z psem coraz droższa

Rosnące ceny noclegów, transportu i usług sprawiają, że wakacje z pupilem stają się coraz większym wydatkiem. Przykład hotelu Gołębiewski pokazuje, że przed rezerwacją warto dokładnie sprawdzić regulamin i dodatkowe opłaty w obiektach noclegowych.

Nowy hotel przy plaży. Będzie konkurencją Gołębiewskiego?

W ostatnim czasie głośno jest nie tylko o Gołębiewskim w Pobierowie, ale również o powstającym gigancie w Kołobrzegu. Resort wzbudza emocje i według wielu będzie klonem giganta z Pobierowa - Drugi Gołębiewski powstaje tuż przy plaży. Kołobrzeg zyska luksusowy moloch.

Hotel Mearl Kołobrzeg [ZDJĘCIA]

Hotel Mearl w Kołobrzegu
Galeria zdjęć 18
Polskie seriale i programy, które wychowały pokolenie. Ile z nich pamiętasz?
Pytanie 1 z 12
Kto wygrał pierwszą polską edycję "Big Brothera"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HOTEL GOŁĘBIEWSKI
GOŁĘBIEWSKI