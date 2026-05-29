Hotel Gołębiewski w Pobierowie

Resort Gołębiewski Pobierowo to jedna z największych i najbardziej kontrowersyjnych inwestycji hotelowych nad polskim morzem. Gigantyczny kompleks położony zaledwie około 150 metrów od plaży ma docelowo pomieścić ponad 3 tysiące gości i oferować ponad 1200 pokoi.

W hotelu zaplanowano m.in. ogromny aquapark, strefę SPA, restauracje, sale konferencyjne oraz rozbudowaną część rekreacyjną. Ze względu na skalę obiektu i jego charakterystyczną bryłę przypominającą statek, hotel od miesięcy wzbudza ogromne zainteresowanie turystów i internautów. Drzwi dla pierwszych gości już niebawem zostaną jednak otwarte - Gołębiewski w Pobierowie otworzy się szybciej. Hotel wydał komunikat. Wielu z przyjezdnych na pobyt z pewnością zabierze swojego pupila, a jeśli jesteście w tym gronie, musicie wiedzieć, że za pieska trzeba spora dopłacić. Ile?

Wakacje z pupilem? Trzeba słono dopłacić. Tyle chce Gołębiewski

Coraz więcej turystów podróżuje ze swoimi czworonogami, dlatego hotele coraz częściej oferują możliwość pobytu z psem. Jednak nie wszędzie taka opcja jest tania. W przypadku nowego hotelu Gołębiewski Pobierowo opłata za pupila może mocno zaskoczyć gości. Z cennika udostępnionego przez resort wynika, że właściciele psów muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami:

150 zł za noc - za psa do 10 kg,

250 zł za noc - za psa powyżej 10 kg.

To oznacza, że kilkudniowy pobyt z większym pupilem może podnieść koszt wakacji nawet o kilkaset złotych.

Podróż z psem coraz droższa

Rosnące ceny noclegów, transportu i usług sprawiają, że wakacje z pupilem stają się coraz większym wydatkiem. Przykład hotelu Gołębiewski pokazuje, że przed rezerwacją warto dokładnie sprawdzić regulamin i dodatkowe opłaty w obiektach noclegowych.

W ostatnim czasie głośno jest nie tylko o Gołębiewskim w Pobierowie, ale również o powstającym gigancie w Kołobrzegu. Resort wzbudza emocje i według wielu będzie klonem giganta z Pobierowa - Drugi Gołębiewski powstaje tuż przy plaży. Kołobrzeg zyska luksusowy moloch.

