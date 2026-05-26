Gołębiewski w Pobierowie otworzy się szybciej. Hotel wydał komunikat

Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Kiedy otwarcie giganta?

Hotel Gołębiewski znajduje się w Pobierowie tuż przy plaży, co robi niesamowite wrażenie. Luksusowa wizytówka polskiego wybrzeża według dotychczasowych informacji miała otworzyć się 26 czerwca 2026 roku, lecz ze względu na kolosalne zainteresowanie gości, obiekt chce uruchomić pobyty jeszcze szybciej!

Gołębiewski Pobierowo rusza z otwarciem szybciej niż zakładano

25 maja 2026 roku na oficjalnym profilu obiektu na Facebooku pojawił się post, w którym poinformowano, iż właściciele hotelu robią co w ich mocy, aby móc jeszcze szybciej przyjąć pierwszych gości.

Ogromne zainteresowanie Gołębiewski Pobierowo pokazało nam, jak wielu gości czeka na możliwość wypoczynku nad Bałtykiem już tego lata. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom oraz finalizując kolejne etapy przygotowań obiektu, dokładamy wszelkich starań, aby udostępnić wybrane terminy pobytów wcześniej niż pierwotnie zakładaliśmy. Przygotowujemy Gołębiewski Pobierowo do przyjęcia pierwszych gości z myślą o komforcie rodzinnego wypoczynku, przestrzeni i doświadczeniu, z którego słyną Hotele Gołębiewski - czytamy w komunikacie na Facebooku.

Niestety nie zdradzono jeszcze konkretnej nowej daty, lecz bardzo możliwe, że będzie to np. początek czerwca lub środek tego miesiąca.

Gołębiewski Pobierowo. Ceny zaskoczyły turystów

Hotel Gołębiewski w Pobierowie to tak naprawdę resort, w którym znajdziemy niemalże wszystko. Na gości czekać będzie m.in. kręgielnia, sala kinowa czy zoorganizowane zajęcia na plaży lub na terenie hotelu. Wnętrza urządzono w luksusowym stylu, więc dodatkowo będzie można poczuć bogactwo niemalże na własnej skórze. Nic więc dziwnego, że ceny za noc odbiegają od standardowych - za tyle atrakcji, udogodnień oraz za ociekający luksus trzeba zapłacić. Jeśli jesteście ciekawi, ile kosztuje noc w hotelu Gołębiewski w Pobierowie zachęcamy do sprawdzenia naszego poprzedniego artykułu tutaj: Ceny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Rezerwacje można składać online.

