Hotel Gołębiewski w Pobierowie budzi niepokój. Właściciele mniejszych obiektów obawiają się odpływu turystów

Hotel Gołębiewski w Pobierowie zmienia zasady gry na polskim wybrzeżu

Uruchomienie potężnego ośrodka wypoczynkowego w Pobierowie zmienia dotychczasowy rynek usług turystycznych nad polskim morzem. Gigantyczny budynek ma uzyskać miano największego kompleksu wypoczynkowego w kraju, a to generuje ogromne zainteresowanie wczasowiczów oraz niepokój lokalnych przedsiębiorców.

Nowy obiekt gwarantuje setki miejsc noclegowych oraz dostęp do ogromnej strefy wodnej, bogatego zaplecza gastronomicznego i profesjonalnego centrum odnowy biologicznej. Podróżni doceniają szansę spędzenia całych wakacji w obrębie jednego ośrodka, ponieważ taki format pobytu jest na polskim wybrzeżu wciąż prawdziwą rzadkością.

Mniejsze obiekty boją się konkurencji ze strony hotelu Gołębiewski

Posiadacze mniejszych obiektów noclegowych nad Bałtykiem nie ukrywają swoich obaw przed rywalizacją z nowym gigantem. Trudną sytuację branży doskonale oddają słowa właścicielki apartamentów w popularnym Mielnie, która udzieliła nam szczerego komentarza.

Nie mamy szans się przebić, to pewne. My dysponujemy tylko apartamentami, tam mają wszystko - baseny, śniadania, atrakcje, plaże pod nosem. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

19

Czy Polacy zamienią zagraniczne resorty na wakacje w Pobierowie?

Tradycyjne miejscowości wypoczynkowe stoją obecnie przed koniecznością rywalizacji z Gołębiewskim oferującym warunki zbliżone do popularnych kurortów na południu Europy. Przedsiębiorcy dostrzegają realne ryzyko, że olbrzymi kompleks przejmie najbardziej zamożnych wczasowiczów szukających najwyższego komfortu. Mimo tego eksperci wątpią w całkowite opustoszenie ulic Mielna, Władysławowa oraz Kołobrzegu podczas kolejnego sezonu letniego.

Kameralne obiekty nad Morzem Bałtyckim przetrwają próbę czasu

Start działalności kolosalnego obiektu wypoczynkowego w Pobierowie wcale nie zwiastuje masowych bankructw na polskim wybrzeżu. Znaczna część urlopowiczów nadal wymaga zacisznej atmosfery oraz bardziej przystępnych warunków finansowych.

Nie wszystkich turystów będzie jednak stać na wypoczynek w tak ekskluzywnym miejscu z bogatą ofertą atrakcji. Dla wielu osób nadal najważniejsze pozostaną niższe koszty pobytu, możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków czy krótkie, weekendowe wyjazdy. Spora część wczasowiczów wciąż chętniej wybierze więc kameralne apartamenty i spokojniejszy wypoczynek zamiast dużego, zatłoczonego resortu.

Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

18