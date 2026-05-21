Hotel Gołębiewski w Pobierowie budzi niepokój. Właściciele mniejszych obiektów obawiają się odpływu turystów

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-05-21 14:42

Budowa potężnego hotelu Gołębiewski w nadmorskim Pobierowie wywołuje spore poruszenie wśród lokalnych przedsiębiorców. Gospodarze mniejszych pensjonatów z różnych kurortów otwarcie mówią o bezprecedensowej konkurencji na polskim wybrzeżu. Nowoczesny kompleks wypoczynkowy z szeroką ofertą gastronomiczną i rekreacyjną ma stanowić alternatywę dla osób preferujących zagraniczne wakacje.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie zmienia zasady gry na polskim wybrzeżu

Uruchomienie potężnego ośrodka wypoczynkowego w Pobierowie zmienia dotychczasowy rynek usług turystycznych nad polskim morzem. Gigantyczny budynek ma uzyskać miano największego kompleksu wypoczynkowego w kraju, a to generuje ogromne zainteresowanie wczasowiczów oraz niepokój lokalnych przedsiębiorców.

Nowy obiekt gwarantuje setki miejsc noclegowych oraz dostęp do ogromnej strefy wodnej, bogatego zaplecza gastronomicznego i profesjonalnego centrum odnowy biologicznej. Podróżni doceniają szansę spędzenia całych wakacji w obrębie jednego ośrodka, ponieważ taki format pobytu jest na polskim wybrzeżu wciąż prawdziwą rzadkością.

Polecany artykuł:

Hotel Gołębiewski wywołał burzę w sieci. Mówi się o "rezerwacjach grozy"

Mniejsze obiekty boją się konkurencji ze strony hotelu Gołębiewski

Posiadacze mniejszych obiektów noclegowych nad Bałtykiem nie ukrywają swoich obaw przed rywalizacją z nowym gigantem. Trudną sytuację branży doskonale oddają słowa właścicielki apartamentów w popularnym Mielnie, która udzieliła nam szczerego komentarza.

Nie mamy szans się przebić, to pewne. My dysponujemy tylko apartamentami, tam mają wszystko - baseny, śniadania, atrakcje, plaże pod nosem.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

Hotel Gołębiewski w Pobierowie przypomina z daleka ogromny okręt pasażerski
Galeria zdjęć 19

Czy Polacy zamienią zagraniczne resorty na wakacje w Pobierowie?

Tradycyjne miejscowości wypoczynkowe stoją obecnie przed koniecznością rywalizacji z Gołębiewskim oferującym warunki zbliżone do popularnych kurortów na południu Europy. Przedsiębiorcy dostrzegają realne ryzyko, że olbrzymi kompleks przejmie najbardziej zamożnych wczasowiczów szukających najwyższego komfortu. Mimo tego eksperci wątpią w całkowite opustoszenie ulic Mielna, Władysławowa oraz Kołobrzegu podczas kolejnego sezonu letniego.

Kameralne obiekty nad Morzem Bałtyckim przetrwają próbę czasu

Start działalności kolosalnego obiektu wypoczynkowego w Pobierowie wcale nie zwiastuje masowych bankructw na polskim wybrzeżu. Znaczna część urlopowiczów nadal wymaga zacisznej atmosfery oraz bardziej przystępnych warunków finansowych.

Nie wszystkich turystów będzie jednak stać na wypoczynek w tak ekskluzywnym miejscu z bogatą ofertą atrakcji. Dla wielu osób nadal najważniejsze pozostaną niższe koszty pobytu, możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków czy krótkie, weekendowe wyjazdy. Spora część wczasowiczów wciąż chętniej wybierze więc kameralne apartamenty i spokojniejszy wypoczynek zamiast dużego, zatłoczonego resortu.

Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

Pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie
Galeria zdjęć 18
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "K". Wiesz, w jakim państwie się znajdują?
Pytanie 1 z 12
Tradycja rzecz święta, więc najpierw Europa. Kolonia to miasto w:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki