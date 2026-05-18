Hotel Gołębiewski wywołał burzę w sieci. Mówi się o "rezerwacjach grozy"

Gołębiewski w Pobierowie ruszył z rezerwacjami

15 maja 2026 roku Gołębiewski w Pobierowie wystartował z rezerwacjami, uruchamiając system na stronie internetowej. Szybko okazało się, że ceny za noc zwalają z nóg i niestety pobyt w luksusowym gigancie nad morzem nie będzie dostępny dla przeciętnego Polaka.

Ceny w hotelu w Pobierowie. Gołębiewski zaskoczył gości

2 noce na początku lipca dla rodziny 2+2 pobyt w Gołębiewskim w Pobierowie będzie to koszt minimum 3 643,74 zł. Widać, że tanio nie jest, a więcej o cenach pisaliśmy tutaj: Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Rezerwacje ruszyły. Oto ceny!

Internauci przecierają oczy ze zdumienia

Nowy hotel Gołębiewski jeszcze przed oficjalnym otwarciem stał się jednym z najgłośniej komentowanych tematów w mediach społecznościowych, a wszystko za sprawą cen noclegów. Jedni bronią standardu obiektu i podkreślają, że luksus musi kosztować, inni nie kryją oburzenia i twierdzą, że ceny są zdecydowanie za wysokie jak na polskie warunki.

Największe emocje wywołały screeny z systemu rezerwacyjnego, które zaczęły krążyć po Facebooku i innych platformach społecznościowych. Użytkownicy masowo komentowali wysokość stawek za noclegi, porównując je do zagranicznych kurortów premium.

Myślę że za 5 gwiazdek w naszym pięknym kraju to cena jest w porządku. Jeżdżę do hoteli Gołębiewski od 15 lat i jestem bardzo zadowolony i naprawdę tam odpoczywam. Liczyłem na trochę niższą cenę.

Cena mocna 2+2 7 nocy za 12 klocków. Właśnie wróciłem z Cypru Villa z prywatnym basenem i obiadami na mieście, zakupami i lotami nas tyle nie wyszła.

Z jednej strony drogo z drugiej strony wiedzę że ten hotel to oferta dla wybranychWięc skoro kogoś stać niech jedzie.

Ceny to totalny odlot

- pisali internauci w mediach społecznościowych.

Jedni krytykują, inni bronią hotelu

Jak widać, mimo fali krytyki nie brakuje także głosów broniących inwestycji. Zwolennicy hotelu podkreślają ogromny rozmach obiektu, nowoczesne atrakcje i wysoki standard wykończenia. Według części internautów wysokie ceny są naturalną konsekwencją kosztownej inwestycji oraz rosnących kosztów utrzymania dużych obiektów hotelowych.

