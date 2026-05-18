Hotel Gołębiewski wywołał burzę w sieci. Mówi się o "rezerwacjach grozy"

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-05-18 9:29

Otwarcie nowego hotelu Gołębiewski zaplanowano na czerwiec, a rezerwacje już wystartowały. Wystarczyło jednak kilka godzin, by w sieci rozpętała się prawdziwa burza. Wszystko przez ceny noclegów, które wielu internautów uznało za wyjątkowo wysokie. Pod postami pojawiły się setki komentarzy - od niedowierzania po ostrą krytykę.

Gołębiewski w Pobierowie ruszył z rezerwacjami

15 maja 2026 roku Gołębiewski w Pobierowie wystartował z rezerwacjami, uruchamiając system na stronie internetowej. Szybko okazało się, że ceny za noc zwalają z nóg i niestety pobyt w luksusowym gigancie nad morzem nie będzie dostępny dla przeciętnego Polaka. 

Ceny w hotelu w Pobierowie. Gołębiewski zaskoczył gości

2 noce na początku lipca dla rodziny 2+2 pobyt w Gołębiewskim w Pobierowie będzie to koszt minimum 3 643,74 zł. Widać, że tanio nie jest, a więcej o cenach pisaliśmy tutaj: Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Rezerwacje ruszyły. Oto ceny!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

Pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie
Galeria zdjęć 18

Internauci przecierają oczy ze zdumienia

Nowy hotel Gołębiewski jeszcze przed oficjalnym otwarciem stał się jednym z najgłośniej komentowanych tematów w mediach społecznościowych, a wszystko za sprawą cen noclegów. Jedni bronią standardu obiektu i podkreślają, że luksus musi kosztować, inni nie kryją oburzenia i twierdzą, że ceny są zdecydowanie za wysokie jak na polskie warunki. 

Największe emocje wywołały screeny z systemu rezerwacyjnego, które zaczęły krążyć po Facebooku i innych platformach społecznościowych. Użytkownicy masowo komentowali wysokość stawek za noclegi, porównując je do zagranicznych kurortów premium.

Myślę że za 5 gwiazdek w naszym pięknym kraju to cena jest w porządku. Jeżdżę do hoteli Gołębiewski od 15 lat i jestem bardzo zadowolony i naprawdę tam odpoczywam. Liczyłem na trochę niższą cenę.

Cena mocna 2+2 7 nocy za 12 klocków. Właśnie wróciłem z Cypru Villa z prywatnym basenem i obiadami na mieście, zakupami i lotami nas tyle nie wyszła.

Z jednej strony drogo z drugiej strony wiedzę że ten hotel to oferta dla wybranychWięc skoro kogoś stać niech jedzie.

Ceny to totalny odlot

- pisali internauci w mediach społecznościowych.

Polecany artykuł:

Już nie tylko Zakopane. Ten kurort może być hitem wakacji

Jedni krytykują, inni bronią hotelu

Jak widać, mimo fali krytyki nie brakuje także głosów broniących inwestycji. Zwolennicy hotelu podkreślają ogromny rozmach obiektu, nowoczesne atrakcje i wysoki standard wykończenia. Według części internautów wysokie ceny są naturalną konsekwencją kosztownej inwestycji oraz rosnących kosztów utrzymania dużych obiektów hotelowych.

Hotel Gołębiewski nad Bałtykiem. Tak wygląda kolos przy plaży

Hotel Gołębiewski w Pobierowie - najnowsze zdjęcia. Zobacz wnętrza nowego hotelu Gołębiewski w Pobierowie
Galeria zdjęć 17
QUIZ. Filmowe hity, które powstały na podstawie gier wideo! Pytania będą zaskakiwać
Pytanie 1 z 10
Dzisiaj w kinach premiera nowej części "Mortal Kombat". To już łącznie który film na podstawie tej gry?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HOTEL GOŁĘBIEWSKI
GOŁĘBIEWSKI