Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Gigant rusza z otwarciem

Gołębiewski Pobierowo to inwestycja, która w Polsce od wielu lat jest na językach. Okazuje się bowiem, że gigantyczny hotel nad morzem Bałtyckim miał zostać otwarty już kilka lat temu lecz przez pandemię i inne problemy data otwarcia była wiele razy przesuwana. Dziś jednak mamy już oficjalne informacje i wiemy, że drzwi dla pierwszych gości obiektu zostaną otwarte dokładnie 26 czerwca 2026 roku. W związku z tym system rezerwacyjny został już uruchomiony i możemy wybrać sobie termin przyjazdu. Ile kosztuje doba w hotelu Gołębiewskim Pobierowo?

Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Rezerwacje ruszyły. Oto ceny!

Ile kosztuje doba w hotelu Gołębiewskim Pobierowo? To pytanie interesuje wielu Polaków, którzy marzą o tym, by spędzić choć jedną noc w obiekcie tuż przy plaży, z którego luksus wręcz się wylewa. Spoglądając na system rezerwacyjny widzimy, że tanio nie będzie!

W przypadku dwóch osób dorosłych koszt pobyt w terminie weekendowym 26-28 czerwca wynosi 2 806,74 zł w najtańszej opcji. Jeśli natomiast do hotelu przyjedzie rodzina 2+2 w nieco późniejszym terminie, np. w dniach 6-8 lipca, to taki wyjazd będzie kosztował minimum 3 643,74 zł. Czy to drogo? Tę kwestię pozostawimy wam do oceny indywidualnej, lecz warto brać pod uwagę fakt, że za ceną stoi wiele udogodnień, o których więcej pisaliśmy tutaj: Hotel Gołębiewski w Pobierowie startuje z nową ofertą. Polski odpowiednik wakacyjnego all inclusive?

Dodatkowe opłaty w hotelu

Warto także wspomnieć, iż goście mimo już dość wysokich cen, muszą liczyć się z dodatkowymi opłatami podczas pobytu. Między innymi to trzeci posiłek jest dodatkowo płatny - 180 zł od osoby. Jeśli goście przyjeżdżają do hotelu z pupilem, muszą dopłacić natomiast 150 zł za zwierzę do 10 kg i 250 zł za zwierzę powyżej 10 kg.

Ekskluzywne korzyści dla gości. Złota karta

Co ciekawe, hotel poinformował również na swojej stronie internetowej, iż dla stałych gości ma wyjątkową ofertę. Okazuje się, że stali odwiedzający będą mogli zdobyć "Złotą kartę", która zapewniać będzie 7% stałego rabatu, po zalogowaniu do konta.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA OBIEKTU]

19

Nadbałtycki kolos otwarty. Gołębiewski w Pobierowie czeka na gości

Hotel Gołębiewski w Pobierowie to prawdziwy gigant zlokalizowany przy samym Bałtyku. Już samo usytuowanie budynku robi wrażenie, lecz po przekroczeniu drzwi wejściowych zachwytów będzie jeszcze więcej. Okazuje się bowiem, że na gości czeka ok. 500 pokoi, park wodny, największy zewnętrzny basen hotelowy w Polsce, klęgiernia, sala kinowa i punkty gastronomiczne. Odwiedzający będą więc mieli wszystko co potrzebne do komfortowego wypoczunku dosłownie pod nosem.