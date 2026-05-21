19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej zmarł w internacie w Szczecinie w nocy z poniedziałku na wtorek.

Dwóch innych funkcjonariuszy trafiło do szpitala po wspólnym spożywaniu alkoholu.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczęła śledztwo w tej sprawie, wstępnie wykluczając udział osób trzecich.

Tajemnicza śmierć funkcjonariusza Straży Granicznej w Szczecinie. Co działo się w internacie?

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek (18/19 maja). Jak opisuje PAP, w jednym z internatów na terenie Szczecina, trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w tym czasie byli po służbie, spotkało się na towarzyskim wieczorze. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, mężczyźni wspólnie spożywali alkohol. Rankiem, po nocy spędzonej w internacie, ujawniono makabryczne odkrycie. W łóżku znaleziono ciało 19-letniego funkcjonariusza.

Dwie pozostałe osoby, uczestniczące w spotkaniu, natychmiast zostały przewiezione do szpitala. Trafiły one do kliniki PUM przy ulicy Broniewskiego, gdzie obecnie przechodzą badania i otrzymują pomoc medyczną. Ich stan zdrowia jest kluczowy dla dalszego przebiegu śledztwa, ponieważ mogą być świadkami ostatnich chwil życia zmarłego kolegi.

Śledztwo prokuratury w sprawie śmierci funkcjonariusza Straży Granicznej. Czy alkohol był przyczyną?

Julia Szozda, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, w rozmowie z Polską Agencją Prasową poinformowała, że wszczęto śledztwo w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

- Mężczyźni spożywali w internacie alkohol. Rano w łóżku znaleziono ciało 19-latka. Dwie pozostałe osoby zostały przewiezione do szpitala. Zostało wszczęte śledztwo – przekazała prok. Szozda.

Prokurator wraz z policją przeprowadził już oględziny miejsca, gdzie znaleziono zwłoki. Wstępnie, na podstawie zebranych dowodów, wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu. Oznacza to, że śledczy nie podejrzewają, aby ktokolwiek inny przyczynił się do śmierci młodego funkcjonariusza. Kluczowym elementem dochodzenia będzie jednak zaplanowana na najbliższy dzień sekcja zwłok. To właśnie ona ma ostatecznie rozwiać wątpliwości dotyczące przyczyny śmierci 19-latka i ustalić, czy spożyty alkohol miał bezpośredni wpływ na jego zgon, czy też doszło do innych, nieprzewidzianych okoliczności.

