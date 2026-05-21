Hotel Gołębiewski Pobierowo otwiera się dla gości

Gołębiewski Pobierowo to obiekt, o którym słyszał już niemalże każdy. Gigantyczny resort zlokalizowany tuż nad Bałtykiem robi wrażenie. 1200 pokoi czeka już na pierwszych gości, choć na początku właściciele postanowili udostępnić jedynie część z nich, a dokładnie 500. Nic więc dziwnego, że ruch na stronie w momencie uruchomienia systemu rezerwacyjnego 15 maja 2026 roku był tak duży. Jak podaje portal .e-hotelarz.pl, w pierwszej dobie po uruchomieniu systemu liczba rezerwacji wyniosła 2119, a najbardziej "chodliwym" terminem był oczywiście 26 czerwca, czyli oficjalny dzień otwarcia nadmorskiego olbrzyma.

Prawie 260 tys. wizyt na stronie. Rezerwacje co 16 sekund

Co ciekawe, w pierwszej dobie od uruchomienia systemu rezerwacyjnego odnotowania także rekordowy ruch na stronie. Liczba sesji wyniosła bowiem 259 501, a w godzinach między 11 a 12 rezerwacje wpadały do systemu średnio co 16 sekund.

[...] W pewnym momencie musieliśmy zwiększyć przepustowość serwerów, żeby utrzymać stabilność. Z kolei duża liczba telefonów potwierdza, że przy decyzjach o wysokiej wartości nadal ważnym elementem procesu rezerwacji pozostaje bezpośredni kontakt – podsumowuje Marta Masłowska, dyrektor sprzedaży Holdingu Gołębiewski, czytamy na portalu e-hotelarz.pl.

Co ciekawe, właściciele i pracownicy hotelu wiedzieli, że zainteresowanie będzie duże, lecz jak sami mówią - nie spodziewali się aż tak dużego odzewu ze strony przyszłych gości.

I choć wiedzieliśmy, że na otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie czeka cała Polska, skala emocji i zainteresowania przerosła nasze oczekiwania. Telefony nie milkły, skrzynki wypełniały się wiadomościami. Ale najbardziej zostają z nami słowa, które słyszymy po drugiej stronie słuchawki: „Czekałam na ten moment tyle lat”, „Cieszę się, że to w końcu nastąpiło”, „Wiedziałem, że się uda”, „Polska zasługuje na taki hotel” - relacjonowała Marta Masłowska, dyrektor sprzedaży Holdingu Gołębiewski, czytamy na portalu e-hotelarz.pl.

Hotel Gołębiewski Pobierowo. Wielkie otwarcie za chwilę

Nie da się ukryć, że otwarcie Gołębiewski Pobierowo to wielkie wydarzenie na skalę krajową. Obiekt dopieszcza aktualnie ostatnie szczegóły, aby 26 czerwca powitać gości w jak najlepszym stylu. Jeśli więc macie rezerwację, sprawdźcie z czego konkretnie będziecie mogli skorzystać w trakcie pobytu.