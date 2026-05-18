Pobyt w hotelu Gołębiewski nawet 27% taniej. Z pokoi wyjątkowe widoki

Hotel Gołębiewski Karpacz oraz Gołębiewski Pobierowo przyciąga turystów szukających wysokiego standardu wypoczynku czy rozbudowanej infrastruktury. Co ciekawe jednak, oba obiekty oferują zupełnie inne doświadczenia - górskie panoramy Karkonoszy oraz nadmorski klimat Bałtyku.

W związku z rosnącym zainteresowaniem oraz zbliżającym się pełnym otwarciem nowego obiektu w Pobierowie, turyści coraz częściej przyglądają się cenom w całej sieci Gołębiewski. Pojawia się naturalne pytanie, czy standardowa polityka cenowa jest podobna we wszystkich lokalizacjach, czy też różnice między obiektami mogą być znaczące?

Duża różnica w cenie: Karpacz a Pobierowo

Analizując ceny pobytu w dniach 6-10 lipca dla 2 osób dorosłych, widać wyraźną różnicę w kosztach:

Hotel Gołębiewski Karpacz – 3526 zł

Hotel Gołębiewski Pobierowo – 4858 zł

W tym zestawieniu pobyt w Karpaczu jest wyraźnie tańszy. Różnica wynosi 1332 zł, co przekłada się na około 27% niższą cenę w porównaniu do Pobierowa.

Skąd wynikają różnice w cenach?

Na ostateczną cenę pobytu w hotelach Gołębiewski wpływa kilka kluczowych czynników:

Lokalizacja: Pobierowo to miejscowość nadmorska, szczególnie popularna w sezonie letnim. Wysoki popyt w okresie wakacyjnym naturalnie podnosi ceny.

Pobierowo to miejscowość nadmorska, szczególnie popularna w sezonie letnim. Wysoki popyt w okresie wakacyjnym naturalnie podnosi ceny. Sezonowość: w Karpaczu sezon rozkłada się bardziej równomiernie na cały rok – dzięki turystyce górskiej zarówno latem, jak i zimą.

w Karpaczu sezon rozkłada się bardziej równomiernie na cały rok – dzięki turystyce górskiej zarówno latem, jak i zimą. Standard i obłożenie: oba hotele oferują podobny, wysoki standard, jednak hotel w Pobierowie jest miejscem całkowicie nowym i większym, co może przekładać się na wyższą cenę pobytu.

Niezależnie jednak od lokalizacji, sieć Gołębiewski słynie z bogatej infrastruktury, a to sprawia, że hotele są popularnym wyborem zarówno dla rodzin, jak i par czy grup znajomych.

Hotele Gołębiewski w Polsce

Hotele sieci Gołębiewski znajdują się obecnie w kilku popularnych miejscowościach turystycznych i miastach w Polsce. Oto aktualne lokalizacje:

Hotel Gołębiewski Mikołajki – Mazury, nad jeziorem Tałty

Hotel Gołębiewski Wisła – Beskid Śląski

Hotel Gołębiewski Karpacz – Karkonosze

Hotel Gołębiewski Białystok – centrum Białegostoku

Gołębiewski Pobierowo – nad Bałtykiem, ogromny nowy kompleks hotelowy.