Weekend w Szczecinie przyniesie dużą zmianę pogody. Sobota będzie najcieplejsza

Pogoda w Szczecinie: 22-24 maja

Początek weekendu w Szczecinie zapowiada się pod znakiem dużego zachmurzenia, ale bez opadów deszczu. W piątek, 22 maja, termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 20 stopni Celsjusza. Będzie to najchłodniejszy dzień tego weekendu. Noc z piątku na sobotę również będzie rześka, z temperaturą minimalną spadającą do około 10 stopni. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 3 m/s.

Ciepła i słoneczna sobota

Zdecydowana poprawa aury nastąpi w sobotę. To będzie najcieplejszy dzień weekendu w Szczecinie, z temperaturą sięgającą nawet 25 stopni Celsjusza. Na niebie pojawi się tylko niewielkie zachmurzenie, więc można liczyć na sporo słońca. Co ważne, pogoda będzie bezdeszczowa. Wiatr wyraźnie osłabnie, jego prędkość spadnie do około 2 m/s, co dodatkowo poprawi komfort termiczny. Noc z soboty na niedzielę będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą na poziomie około 12 stopni.

Niedziela przyniesie zmianę

Końcówka weekendu przyniesie kolejną zmianę w pogodzie. W niedzielę w Szczecinie będzie nieco chłodniej, choć wciąż bardzo przyjemnie. Temperatura maksymalna osiągnie około 23 stopnie. Mimo prognozowanego bezchmurnego nieba, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Ich suma nie powinna być duża. Wiatr ponownie przybierze na sile i będzie wiał z prędkością około 3 m/s. Temperatura w nocy utrzyma się na podobnym poziomie, co dzień wcześniej, i wyniesie około 12 stopni.

Jak spędzić weekend w Szczecinie?

Pogoda w ten weekend pozwoli na zaplanowanie różnorodnych aktywności. Pochmurny, ale suchy piątek może sprzyjać spacerom po mieście czy wizytom w miejscach, które nie wymagają słonecznej aury. Z kolei sobota to idealny dzień na spędzenie jak największej ilości czasu na zewnątrz. Wysoka temperatura i słońce stworzą doskonałe warunki do relaksu w parkach czy nad wodą. Planując niedzielę, warto pamiętać o możliwości przelotnych opadów, dlatego dobrze mieć w zanadrzu alternatywę na wypadek krótkotrwałego deszczu.

Dane pogodowe: OpenWeather