Martwy 30-latek w "Wesołym Domku". Prokuratura bada okoliczności tragedii

Grzegorz Kluczyński
2026-06-01 17:13

Do wstrząsających wydarzeń doszło w miniony weekend w Łobzie (woj. zachodniopomorskie). W jednym z mieszkań przy ul. Komuny Paryskiej znaleziono ciało 30‑letniego mężczyzny z raną ciętą szyi. Prokuratura potwierdza, że prowadzi śledztwo w kierunku zabójstwa. Sprawca wciąż pozostaje nieznany.

Zabójstwo w Łobzie

Autor: Wygenerowane przez AI

Makabryczne odkrycie w „Wesołym Domku”

Do tragedii doszło w sobotni wieczór, 30 maja. W budynku potocznie nazywanym „Wesołym Domkiem” ujawniono ciało młodego mężczyzny. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci, technik kryminalistyki oraz prokurator.

Według lokalnego portalu Łobez24, który jako pierwszy informował o sprawie, denat miał ranę ciętą szyi. To właśnie te nieoficjalne doniesienia potwierdziła później prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Prokuratura: „Prowadzimy śledztwo z art. 148”

W rozmowie z "Faktem" prok. Szozda potwierdziła, że śledztwo toczy się z artykułu 148 Kodeksu karnego, czyli w sprawie zabójstwa. Podkreśliła jednak, że postępowanie „toczy się w sprawie, a nie przeciwko komuś”, co oznacza, że na tym etapie nie ma podejrzanego.

Ciało zabezpieczono do sądowo‑lekarskiej sekcji zwłok. Wyniki autopsji – jak zaznacza prokuratura – mogą być znane dopiero za kilka tygodni, ponieważ wymagają dodatkowych badań.

Policja: nikt nie został zatrzymany

Policja w Łobzie potwierdza, że do tej pory nie zatrzymano żadnej osoby mogącej mieć związek ze sprawą. Funkcjonariusze przesłuchują świadków, zabezpieczają ślady i ustalają, co dokładnie wydarzyło się w mieszkaniu.

Śledczy pracowali na miejscu do późnych godzin nocnych, zabezpieczając materiał dowodowy i próbując ustalić osoby, które mogły widzieć lub słyszeć coś istotnego.

Kluczowa będzie sekcja zwłok

Z uwagi na charakter obrażeń – ranę ciętą szyi – śledczy przeprowadzili szczegółowe oględziny z udziałem technika kryminalistyki. To właśnie wyniki sekcji zwłok mają przesądzić, czy obrażenia powstały w wyniku ataku, czy też mogły mieć inne źródło.

Tragedia owiana tajemnicą

Policja i prokuratura są bardzo powściągliwe w udzielaniu informacji. Wiadomo jedynie, że postępowanie jest w toku, a każda wersja wydarzeń jest brana pod uwagę.

