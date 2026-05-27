Cudem uniknęła śmierci. Policjant po służbie rzucił się na pomoc i zatrzymał napastnika

Grzegorz Kluczyński
2026-05-27 13:54

Kobieta leżała na chodniku, krwawiła i traciła siły. Sekundy decydowały o jej życiu. Wtedy do akcji wkroczył młodszy aspirant Karol Szkudlarek, który… był właśnie na spacerze z rodziną. Dzięki jego błyskawicznej reakcji i policyjnemu instynktowi nie doszło do tragedii. Sprawca usiłowania zabójstwa został zatrzymany po krótkim pościgu.

Atak na ulicy. Córka policjanta zauważyła coś niepokojącego

Do dramatycznych scen doszło na jednej ze szczecińskich ulic. Funkcjonariusz Karol Szkudlarek spędzał wolny czas z rodziną, gdy jego córka zauważyła po drugiej stronie jezdni mężczyznę brutalnie szarpiącego kobietę. Natychmiast powiadomiła ojca.

Policjant nie wahał się ani chwili. Głośno wezwał napastnika do przerwania ataku i ruszył w jego kierunku. Dopiero z bliska zobaczył, jak poważny jest stan kobiety – jej obrażenia wymagały natychmiastowej pomocy.

Walka o życie kobiety. Policjant tamował krwotok

Ranna kobieta miała rozległe obrażenia i intensywnie krwawiła. Mł. asp. Szkudlarek natychmiast przystąpił do udzielania pierwszej pomocy. Jego opanowanie i wyszkolenie medyczne okazały się kluczowe w tych pierwszych minutach.

Do akcji włączyła się również żona funkcjonariusza, która przejęła czynności ratunkowe. Dzięki temu policjant mógł wezwać wsparcie i ruszyć za uciekającym napastnikiem.

Pościg po cywilnemu. Sprawca nie miał szans

Napastnik próbował uciec, ale nie przewidział jednego – że goni go doświadczony policjant. Szkudlarek dogonił go po krótkim pościgu i obezwładnił, a następnie przekazał przybyłemu patrolowi.

Zatrzymanym okazał się 33‑letni mieszkaniec Szczecina. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie.

Policyjny etos. „Służba nie kończy się po godzinach”

Historia mł. asp. Karola Szkudlarka to przykład, że prawdziwa gotowość do niesienia pomocy nie wynika wyłącznie z munduru. To postawa, która – jak podkreśla policja – towarzyszy funkcjonariuszom na każdym kroku.

Gdyby nie szybka reakcja policjanta i jego rodziny, kobieta mogłaby nie przeżyć. Dzięki ich działaniu najgorszy scenariusz został powstrzymany.

