Zielone światło dla S10. To będzie zupełnie nowy wjazd do miasta

Prace ruszą w ciągu kilku tygodni

Decyzja ZRID otwiera drogę do wejścia wykonawcy – firmy Budimex – na plac budowy.

– W ciągu najbliższych 30 dni przekażemy wykonawcy teren i rozpoczną się pierwsze roboty – potwierdza Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Zakończenie prac przewidziano na IV kwartał 2028 roku.

Przedostatni brakujący odcinek

To już szósty z siedmiu fragmentów S10 między Szczecinem a Wałczem, który ma komplet decyzji. W ostatnich miesiącach pozwolenia na budowę otrzymały m.in. odcinki:

Stargard – Suchań i Suchań – Recz (grudzień 2025),

Piecnik – Wałcz (styczeń 2026),

Cybowo – Łowicz Wałecki (luty 2026),

Recz – Cybowo (kwiecień 2026).

Na decyzję wciąż czeka ostatni odcinek Łowicz Wałecki – Piecnik. GDDKiA spodziewa się decyzji w najbliższych tygodniach.

– Realizacja całej S10 od Szczecina do Wałcza, czyli około 100 km trasy, ma zakończyć się do końca 2028 roku – przypomina Mateusz Grzeszczuk.

Ekspresowy wjazd do miasta i koniec korków w Płoni

Nowy odcinek S10 ma ominąć od północy osiedle Płonia, gdzie dziś tranzyt miesza się z ruchem lokalnym, pieszymi i rowerzystami. To właśnie tam, na skrzyżowaniu z ul. Tomasza Żuka, kilka lat temu stanął fotoradar po serii wypadków.

– Nowa trasa wyprowadzi ciężki ruch z zurbanizowanej części miasta i znacząco poprawi bezpieczeństwo – podkreśla Grzeszczuk.

Most, przejścia dla zwierząt i nowe węzły

Projekt obejmuje:

dwa węzły drogowe: Szczecin Zdunowo i Szczecin Płonia,

dwa górne przejścia dla zwierząt,

most na rzece Płonia z funkcją przejścia dla zwierząt,

tunel dla pieszych i rowerzystów przy ul. Przylesie, na wysokości MOS.

To oznacza, że nowa S10 będzie nie tylko szybsza, ale też bezpieczniejsza i bardziej przyjazna środowisku.

S10 nabiera tempa

Po latach oczekiwań budowa ekspresówki łączącej Szczecin z centrum kraju wreszcie wchodzi w decydującą fazę. Kierowcy mogą odliczać – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za niecałe trzy lata wjedziemy do Szczecina zupełnie nową trasą.

