Koszmarna gołoledź paraliżuje Polskę. Utrudnienia na drogach i na kolei. Problemy na lotniskach. Ostrzeżenia IMGW, alert RCB

Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach. Mieszkańcy otrzymują alerty RCB

Najgorzej jest na północy kraju, gdzie obowiązuje "pomarańczowy alert", czyli ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia. Alerty drugiego stopnia obowiązują w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubuskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Ostrzeżenia pierwszego stopnia ogłoszono w województwach: mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

Do mieszkańców województw, gdzie panują najtrudniejsze warunki, wysłano alerty RCB.

Ślisko w Szczecinie i regionie. Rodzice nie wysyłają dzieci do szkół

W Szczecinie drogi są bardzo śliskie, od rana padał deszcz przechodzący w opady śniegu. Z powodu gołoledzi kierowcy stoją w korkach, opóźnione są również tramwaje i autobusy. Jak poinformował w mediach społecznościowych prezydent Szczecina Piotr Krzystek, "służby pracują całą dobę". To jednak nie uspokaja mieszkańców, którzy w komentarzach pod wpisem apelują o odwołanie zajęć w szkołach. Część rodziców zdecydowała się, by ich pociechy pozostały w domu, unikając niebezpiecznej drogi do szkoły.

"Do wszystkich szkół i przedszkoli jako Urząd Miasta wysłaliśmy prośbę, by informować rodziców o bardzo trudnych warunkach i rekomendować pozostawienie dzieci w domach. Tego rodzaju nieobecności winny być usprawiedliwiane. Jednocześnie każde dziecko, które w szkole już jest ma zapewnioną opiekę"

- odpowiedział prezydent Krzystek.

Tony soli wysypane na drogi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że na główne drogi w regionie sprzęt zimowego utrzymania wyjeżdżał w nocy 125 razy, zużywając 412 ton soli.

„Intensywna praca ciągle trwa. Opady marznącego deszczu i śniegu z deszczem mogą utrzymywać się również w ciągu dnia. Należy zachować szczególną ostrożność na drogach”

– przekazał dyżurny GDDKiA w Szczecinie cytowany przez PAP.

Strażacy jeździli do kolizji na śliskich drogach

Z powodu trudnych warunków na drogach, w Zachodniopomorskiem doszło do licznych kolizji.

- Od północy do godziny 8:00 rano odnotowaliśmy w całym województwie zachodniopomorskim 15 interwencji związanych bezpośrednio z marznącym deszczem oraz gołoledzią - informuje asp. Dariusz Schacht, rzecznik KW PSP w Szczecinie. - Te zdarzenia to głównie kolizje na oblodzonych drogach.

Jak dodał strażak, w żadnym z tych zdarzeń nie odnotowano osób poszkodowanych.

Pracownicy nie mogą dotrzeć do pracy. "Nieobecność usprawiedliwiona"

Gołoledź sprawiła, że wiele osób ma trudności z dotarciem do pracy i na zajęciach na uczelniach.

Jak poinformowała Emilia Kujawa z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, z powodu trudnych warunków pogodowych, nieobecność w pracy i na zajęciach na ZUT w poniedziałek, 26 stycznia, zostanie usprawiedliwiona - tak zdecydowały władze uczelni.

- Zajęcia na większości Wydziałów naszego Uniwersytetu, decyzją dziekanów, w dniu 26.01.2026 r. mogą się odbywać zdalnie. Zdalnie odbędzie się również dzisiejsze posiedzenie Senatu ZUT - informuje Emilia Kujawa.

Lód i gołoledź uniemożliwiły dotarcie pracowników do Centrum Informacji Turystycznej na Pl. Żołnierza w Szczecinie. Z tego powodu punkt będzie w poniedziałek nieczynny.

- Marznące opady i gołoledź mocno utrudniły poruszanie się po mieście. Niestety, z powodu trudnych warunków pogodowych pracownicy Centrum Informacji Turystycznej nie mogli dziś dotrzeć do pracy - poinformowała Celina Wołosz z miejskiej spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. - W związku z tym Centrum Informacji Turystycznej jest dziś nieczynne.

Gołoledź paraliżuje okolice Poznania. Zawieszone zajęcia w szkołach w Swarzędzu

Trudne warunki pogodowe dały się we znaki mieszkańcom Poznania i okolic. Intensywna gołoledź, która pojawiła się w regionie, spowodowała poważne zagrożenie na drogach i chodnikach, a lokalne samorządy zaczęły reagować, stawiając bezpieczeństwo mieszkańców – zwłaszcza dzieci – na pierwszym miejscu.

Jak informuje swarzędzki ratusz, w związku z wyjątkowo niebezpieczną sytuacją pogodową Gmina Swarzędz zdecydowała się na czasowe zawieszenie zajęć w szkołach podstawowych. Lekcje nie odbywały się do godziny 10.30.

– W związku z bardzo trudnymi warunkami pogodowymi oraz zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, zostają zawieszone do godziny 10:30 – informuje UMiG w Swarzędzu.

Nocne opady marznącego deszczu dały się we znaki pasażerom korzystającym z lotniska Ławica w Poznaniu. W poniedziałkowy poranek opóźnionych zostało siedem zaplanowanych wylotów.

Utrudnienia na kolei

Marznące opady deszczu dały się we znaki pasażerom kolei w całej Polsce. W poniedziałek, 26 stycznia 2026 roku, doszło do oblodzenia sieci trakcyjnej, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu pociągów PKP Intercity. Część połączeń została wstrzymana, inne notują duże opóźnienia lub zostały całkowicie odwołane.Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Samorządy odwołują zajęcia w szkołach

Trudne warunki pogodowe odczuwają również mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego. Gmina Kruszwica poinformowała o odwołaniu zajęć dydaktycznych w szkołach. Ma to związek z trudnymi warunkami atmosferycznymi i utrudnieniami w dojeździe do placówek oświatowych. Lokalne władze mają ważne informacje dla rodziców, którzy nie mogą zostać ze swoimi pociechami. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Na podobne kroki zdecydowały się niektóre samorządy w woj. lubuskim, gdzie odwołano zajęcia w szkołach m.in. w Deszcznie, Witnicy, Bogdańcu i Strzelcach Krajeńskich.

W woj. zachodniopomorskim zajęcia w szkołach odwołano m.in. w Świnoujściu i Gryfinie.

Do kiedy obowiązują alerty IMGW?

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostrzeżenia obowiązują do godz. 15:00, a w niektórych powiatach nawet do 20:00 w poniedziałek, 26 stycznia. Sytuacja jest dynamiczna, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe.

Nie tylko gołoledź. Ostrzeżenia przed roztopami

W województwie podkarpackim do godz. 17:00 we wtorek, 27 stycznia obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami. Prognozuje się tam odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej - temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 stopni Celsjusza a maksymalna od 3 do 7 stopni.

Quiz. Możesz zostać pogodynką? Nie każdy przeczyta te mapy pogody Pytanie 1 z 10 Gdzie spodziewane są opady deszczu? Wzdłuż granicy z Czechami Nad Bałtykiem Na południowym wschodzie Następne pytanie