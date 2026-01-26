Koszmarna gołoledź paraliżuje Polskę. Utrudnienia na drogach i na kolei. Problemy na lotniskach. Ostrzeżenia IMGW, alert RCB

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
Anna Kisiel
Anna Kisiel
Konrad Marzec PAP
2026-01-26 9:53

Gołoledź paraliżuje wiele regionów w całej Polsce. Opady marznącego deszczu sprawiły, że zrobiło się bardzo ślisko. "Szklanka" nie tylko utrudnia bezpieczne przemieszczanie się pieszo czy samochodem, ale również ma ogromny wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, kolei czy lotnisk. W Polsce obowiązują alerty IMGW pierwszego i drugiego stopnia. Mieszkańcy wielu regionów otrzymali alerty RCB.

Super Express Google News

Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach. Mieszkańcy otrzymują alerty RCB

Najgorzej jest na północy kraju, gdzie obowiązuje "pomarańczowy alert", czyli ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia. Alerty drugiego stopnia obowiązują w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubuskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Ostrzeżenia pierwszego stopnia ogłoszono w województwach: mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

Do mieszkańców województw, gdzie panują najtrudniejsze warunki, wysłano alerty RCB.

Polecany artykuł:

Pradawny las wynurzył się z Bałtyku! Niesamowite odkrycie na plaży. Turyści prz…

Ślisko w Szczecinie i regionie. Rodzice nie wysyłają dzieci do szkół

W Szczecinie drogi są bardzo śliskie, od rana padał deszcz przechodzący w opady śniegu. Z powodu gołoledzi kierowcy stoją w korkach, opóźnione są również tramwaje i  autobusy. Jak poinformował w mediach społecznościowych prezydent Szczecina Piotr Krzystek, "służby pracują całą dobę". To jednak nie uspokaja mieszkańców, którzy w komentarzach pod wpisem apelują o odwołanie zajęć w szkołach. Część rodziców zdecydowała się, by ich pociechy pozostały w domu, unikając niebezpiecznej drogi do szkoły.

"Do wszystkich szkół i przedszkoli jako Urząd Miasta wysłaliśmy prośbę, by informować rodziców o bardzo trudnych warunkach i rekomendować pozostawienie dzieci w domach. Tego rodzaju nieobecności winny być usprawiedliwiane. Jednocześnie każde dziecko, które w szkole już jest ma zapewnioną opiekę"

- odpowiedział prezydent Krzystek.

Tony soli wysypane na drogi 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że na główne drogi w regionie sprzęt zimowego utrzymania wyjeżdżał w nocy 125 razy, zużywając 412 ton soli.

„Intensywna praca ciągle trwa. Opady marznącego deszczu i śniegu z deszczem mogą utrzymywać się również w ciągu dnia. Należy zachować szczególną ostrożność na drogach”

– przekazał dyżurny GDDKiA w Szczecinie cytowany przez PAP.

Strażacy jeździli do kolizji na śliskich drogach

Z powodu trudnych warunków na drogach, w Zachodniopomorskiem doszło do licznych kolizji.

- Od północy do godziny 8:00 rano odnotowaliśmy w całym województwie zachodniopomorskim 15 interwencji związanych bezpośrednio z marznącym deszczem oraz gołoledzią - informuje asp. Dariusz Schacht, rzecznik KW PSP w Szczecinie. - Te zdarzenia to głównie kolizje na oblodzonych drogach.

Jak dodał strażak, w żadnym z tych zdarzeń nie odnotowano osób poszkodowanych.

Pracownicy nie mogą dotrzeć do pracy. "Nieobecność usprawiedliwiona"

Gołoledź sprawiła, że wiele osób ma trudności z dotarciem do pracy i na zajęciach na uczelniach.

Jak poinformowała Emilia Kujawa z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, z powodu trudnych warunków pogodowych, nieobecność w pracy i na zajęciach na ZUT w poniedziałek, 26 stycznia, zostanie usprawiedliwiona - tak zdecydowały władze uczelni. 

- Zajęcia na większości Wydziałów naszego Uniwersytetu, decyzją dziekanów, w dniu 26.01.2026 r. mogą się odbywać zdalnie. Zdalnie odbędzie się również dzisiejsze posiedzenie Senatu ZUT - informuje Emilia Kujawa.

Lód i gołoledź uniemożliwiły dotarcie pracowników do Centrum Informacji Turystycznej na Pl. Żołnierza w Szczecinie. Z tego powodu punkt będzie w poniedziałek nieczynny.

- Marznące opady i gołoledź mocno utrudniły poruszanie się po mieście. Niestety, z powodu trudnych warunków pogodowych pracownicy Centrum Informacji Turystycznej nie mogli dziś dotrzeć do pracy - poinformowała Celina Wołosz z miejskiej spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. - W związku z tym Centrum Informacji Turystycznej jest dziś nieczynne.

Gołoledź paraliżuje okolice Poznania. Zawieszone zajęcia w szkołach w Swarzędzu

Trudne warunki pogodowe dały się we znaki mieszkańcom Poznania i okolic. Intensywna gołoledź, która pojawiła się w regionie, spowodowała poważne zagrożenie na drogach i chodnikach, a lokalne samorządy zaczęły reagować, stawiając bezpieczeństwo mieszkańców – zwłaszcza dzieci – na pierwszym miejscu.

Jak informuje swarzędzki ratusz, w związku z wyjątkowo niebezpieczną sytuacją pogodową Gmina Swarzędz zdecydowała się na czasowe zawieszenie zajęć w szkołach podstawowych. Lekcje nie odbywały się do godziny 10.30.

– W związku z bardzo trudnymi warunkami pogodowymi oraz zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, zostają zawieszone do godziny 10:30 – informuje UMiG w Swarzędzu.

Nocne opady marznącego deszczu dały się we znaki pasażerom korzystającym z lotniska Ławica w Poznaniu. W poniedziałkowy poranek opóźnionych zostało siedem zaplanowanych wylotów.

Utrudnienia na kolei

Marznące opady deszczu dały się we znaki pasażerom kolei w całej Polsce. W poniedziałek, 26 stycznia 2026 roku, doszło do oblodzenia sieci trakcyjnej, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu pociągów PKP Intercity. Część połączeń została wstrzymana, inne notują duże opóźnienia lub zostały całkowicie odwołane.Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Gołoledź paraliżuje Polskę
28 zdjęć

Polecany artykuł:

Polacy chętnie spędzają ferie zimowe nad morzem. "Mamy modę na Bałtyk"

Samorządy odwołują zajęcia w szkołach

Trudne warunki pogodowe odczuwają również mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego. Gmina Kruszwica poinformowała o odwołaniu zajęć dydaktycznych w szkołach. Ma to związek z trudnymi warunkami atmosferycznymi i utrudnieniami w dojeździe do placówek oświatowych. Lokalne władze mają ważne informacje dla rodziców, którzy nie mogą zostać ze swoimi pociechami. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Na podobne kroki zdecydowały się niektóre samorządy w woj. lubuskim, gdzie odwołano zajęcia w szkołach m.in. w Deszcznie, Witnicy, Bogdańcu i Strzelcach Krajeńskich.

W woj. zachodniopomorskim zajęcia w szkołach odwołano m.in. w Świnoujściu i Gryfinie.

Do kiedy obowiązują alerty IMGW?

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostrzeżenia obowiązują do godz. 15:00, a w niektórych powiatach nawet do 20:00 w poniedziałek, 26 stycznia. Sytuacja jest dynamiczna, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe.

Nie tylko gołoledź. Ostrzeżenia przed roztopami

W województwie podkarpackim do godz. 17:00 we wtorek, 27 stycznia obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami. Prognozuje się tam odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej - temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 stopni Celsjusza a maksymalna od 3 do 7 stopni.

Quiz. Możesz zostać pogodynką? Nie każdy przeczyta te mapy pogody
Pytanie 1 z 10
Gdzie spodziewane są opady deszczu?
Quiz o pogodzie [1]

Polecany artykuł:

Zima stulecia w Polsce. Tak wyglądały najmroźniejsze zimy, które przeszły do hi…
Zima w Polsce w latach 70. XX wieku
165 zdjęć
Szczecin: Setki kormoranów na Odrze skutej lodem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GOŁOLEDŹ
IMGW
POGODA
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OSTRZEŻENIA IMGW
IMGW OSTRZEŻENIA
OSTRZEŻENIA POGODOWE