Lawina wypadków i złamań wskutek gołoledzi. Kto zapłaci odszkodowanie?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-26 11:25

Szczecin, a także wiele innych polskich miasta przeżył prawdziwy armagedon! Ekstremalna gołoledź zamieniła ulice i chodniki w lodowisko, powodując lawinę kolizji, poślizgnięć i złamań. Mieszkańcy z trudem docierali do pracy, a telefony ubezpieczycieli rozdzwoniły się do czerwoności. Komu należy się odszkodowanie i jak o nie walczyć? Eksperci radzą, jak zabezpieczyć się na przyszłość.

Szczecin pod lodem. Ubezpieczyciele zacierają ręce

Poniedziałkowa gołoledź w Szczecinie zaskoczyła wszystkich. Wielu mieszkańców mówi, że nie pamięta takiego zdarzenia w ostatnich latach, a nawet dziesięcioleciach. Marznące opady deszczu pokryły ulice i chodniki grubą warstwą lodu, skutecznie paraliżując miasto. Jak relacjonuje serwis se.pl, ludzie przewracali się na chodnikach, a samochody wpadały w poślizgi. Eksperci spodziewają się, że w najbliższych dniach telefony do doradców ubezpieczeniowych będą dzwonić bez przerwy.

- Z jednej strony, gdy występują takie zdarzenia to jesteśmy z zasady ostrożniejsi i bardziej uważamy na chodnikach czy na drodze. Nie zmienia to jednak faktu, że spodziewamy się, że telefony ubezpieczycieli dzisiaj i jutro rozdzwonią się jak szalone” – mówi ekspert Paweł Skotnicki.

Upadek na oblodzonym chodniku? Sprawdź, komu należy się odszkodowanie

Upadki na oblodzonych chodnikach to niestety częsty problem zimą. W takiej sytuacji można ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC właściciela terenu. Kluczowe jest wykazanie jego zaniedbania, czyli np. nieodśnieżenia chodnika.

- Po upadku na oblodzonym chodniku można ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC właściciela terenu. Należy wykazać jego zaniedbanie, czyli np. nieodśnieżenie chodnika. Oczywiście szkoda musi być udokumentowana – wyjaśnia ekspert.

Warto zadbać o dokumentację medyczną, wytyczne lekarzy oraz dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia. Odszkodowanie może pokryć koszty rehabilitacji i powrotu do zdrowia.

Kto odpowiada za odśnieżanie i odladzanie?

Warto pamiętać, że za odśnieżanie, odladzanie, posypywanie chodników solą i piaskiem odpowiadają zarządcy nieruchomości i właściciele posesji. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością finansową w przypadku wypadków.

Kolizja na oblodzonej drodze? Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Kolizja na oblodzonej drodze uprawnia do odszkodowania z AC lub OC zarządcy drogi. Jeśli zaniedbanie zarządcy jest ewidentne, można ubiegać się o odszkodowanie z jego OC, choć często konieczne jest udowodnienie winy. Argumentem dla właścicieli dróg może być odpowiedzialność za ruszenie w trasę, gdy dzień wcześniej swój alert wysyłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Zima to kumulacja zdarzeń. Ubezpiecz się na przyszłość!

Eksperci podkreślają, że zima to czas, kiedy warto pomyśleć o ubezpieczeniu NNW. Wiele osób decyduje się na polisy, obawiając się konsekwencji urazów czy nieprzewidzianych zdarzeń związanych z pogodą.

- Zima jest kumulacją zdarzeń związanych np. z potknięciami, zwichnięciami, złamaniami i obiciami na skutek zdarzeń wynikających np. z upadku na śliskim chodniku, który nie został odśnieżony albo był pokrytym lodem. Takich zdarzeń jest wiele, szczególnie, gdy zjawiska atmosferyczne są nagłe – mówi ekspert Paweł Skotnicki.

