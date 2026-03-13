Najlepsze śniadania w Szczecinie - TOP 10 szczecińskich śniadaniowni

Najlepsze śniadanie Szczecin - LISTA
Poranne poszukiwania idealnego miejsca na smaczny posiłek to często klucz do udanego dnia. Niezależnie od tego, czy szukasz szybkiego espresso z croissantem przed pracą, sycącego brunchu z przyjaciółmi, czy rodzinnego spotkania przy stole pełnym lokalnych przysmaków, idealne śniadanie potrafi umilić każdy poranek. W takich chwilach wielu zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsze śniadanie w Szczecinie? Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie miejsc, które wyróżniają się jakością, atmosferą i niepowtarzalnym smakiem, gwarantując doskonały początek dnia.
- Dzień Dobry
- Adres: Śląska 12/1, 70-432 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Jedno z naszych ulubionych miejsc, do którego naprawdę chce się wracać. Dlatego przyjeżdżamy tu praktycznie w każdy weekend aż ze Stargardu. Stało się to dla nas miłą, rodzinną tradycją. Awo-pajda i jajecznica z możliwością własnego wyboru dodatków to nasi absolutni faworyci — za świeże jedzenie i obłędne pieczywo. Dzieci również uwielbiają to miejsce za kącik dziecięcy, w którym mogą się pobawić, czekając na jedzenie, a my — rodzice — za tę chwilę prawdziwego odpoczynku. Z czystym sumieniem polecamy"
- Nad Piekarnią Cafe & Bistro
- Adres: Krzywoustego 15/U3,róg, bł. Królowej Jadwigi, 70-250 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Siedzę właśnie w tym klimatycznym i bardzo pysznym miejscu — śniadanie było po prostu rewelacyjne, na pewno tu wrócę! Ogromna wdzięczność dla właściciela i całego zespołu!"
- De Novo
- Adres: Świętego Wojciecha 11/1, 70-410 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Super klimatyczne miejsce na śniadanie albo lunch. Spokój, fajna atmosfera i bardzo miła obsługa – aż chce się tam posiedzieć. Jadłam śniadanie z chlebkiem z burakiem i było sztos Mega plus za opcję na wynos, więc coś pysznego można zabrać też do domu. Jeśli lubisz dobre śniadania w fajnym, spokojnym miejscu, to koniecznie musisz tu zajrzeć."
- Spotkanie Fontanny
- Adres: Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 70-415 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Pyszne śniadanie, zwieże produkty i pyszna kawa z mlekiem kokosowym. Dania podane bardzo estetycznie i nie trzeba było długo czekać. Obsługa bardzo miła i pomocna, polecam rano na śniadanko będąc w Szczecinie ."
- Bonjour french bistro
- Adres: Małopolska 3, 70-513 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Miejsce niepozorne, lokal ma surowy ale klimatyczny wystrój. Jedzenie było pyszne idealnie wpasowało się w nasze aktualne potrzeby kulinarne. Przy pełnym obłożeniu Pani obsługująca ma rece pelne roboty. Przydałby się ktoś do pomocy. Mimo to zachowywała się bardzo profesjonalnie. Z pewnością wrócimy."
- Latin Brunch & Dinner
- Adres: al. Wojska Polskiego 26, 70-475 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Swietne miejsce na sniadanie! Pyszne dania przygotowane pod Restaurant Breakfast zarówno na slodko jak i na słono. Bardzo dobra kawa flat white i serniczek pistacjowy. Minus za dziwna zasadę w lokalu mianowicie lokal moze być pusciuteńki a nie mozna usiąść przy dużym stoliku mimo braku rezerwacji na niego. Gdyby grupa ponad 6osob miałaby przyjść do lokalu na pewno zrobiłaby rezerwacje wiec skoro Panstwo jej nie macie na daną chwile to pozwólcie usiąść tam mniejszej ilości osob. Tylko dzieki sprawnemu kelnerowi ktory szybko zabierał naczynia mozna bylo miec minimalny komfort przy malym stoliku."
- Kardamon - Breakfast, coffee & bakery
- Adres: Rynek Nowy 7, 70-535 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Przepyszne śniadania, obsługa MEGA, porcje obfite, świetnie doprawione i apetycznie podane. Myślę, że to będzie moja ulubiona śniadaniownia w Szczecinie. Jakbyście dali możliwość zamówienia całego dzbanka herbaty, a nie tylko kubka, to bym dała 6 gwiazdek "
- Na Śniadanie Bistro
- Adres: Budynek siłowni Prime, Modra 80, 71-220 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Śniadania z pomysłem, ciekawe połączenia smaków, każdy znajdzie coś dla siebie. Opcja na wynos super sprawa dla tych, którzy wpadają po śniadanko w drodze do pracy. Gorąco polecam!"
- Bajgle Króla Jana
- Adres: Rynek Nowy 6, 70-533 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Świetne miejsce na mapie Szczecina Obsługa bardzo miła i uśmiechnięta. Bajgle przeeeeepyszne, wszystko świeże, kubki smakowe są w niebie, przysięgam Na pewno tam wrócę, żeby spróbować kolejne pozycje z menu "
- Amarel Lisboa
- Adres: al. Wojska Polskiego 47/1, 70-473 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Super klimat i atmosfera, polecam wszystkim, jedzenie było pyszne. 10/10, jeśli jesteś w okolicach to warto tu przyjść"