Najlepsze miasta do życia w Polsce. Szczecin w jednej kategorii zaliczył ostatnie miejsce

Szczecin zajął 8. miejsce w rankingu najlepszych miast do życia w Polsce.

Jak wypadł pod względem czystości powietrza zarobków i przestępczości na tle innych miast wojewódzkich?

Sprawdź, co wpłynęło na pozycję Szczecina w rankingu.

Szczecin w czołówce polskich miast do życia? Ranking zaskakuje

Ranking Business Insider Polska porównuje 16 miast wojewódzkich pod względem kluczowych wskaźników ekonomicznych i aspektów takich jak dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza. Zebrane dane pochodzą z końca 2025 i początku 2026 roku. Po porównaniu wszystkich aspektów pierwsze miejsce zdobyły Poznań i Rzeszów, najgorzej wypadły Kielce. Szczecin zajął 8. miejsce, na równi z Gdańskiem.

Ekonomia Szczecina - bezrobocie, zarobki i ceny mieszkań

Można tu znaleźć pracę, ale mogłoby być lepiej - to 10. miejsce w rankingu BI. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec grudnia 2025 r. stopa bezrobocia w Szczecinie wynosiła 3,9 proc. W tym samym czasie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w firmach zatrudniających co najmniej dziewięć osób) sięgnęło 10 061 zł brutto (7. miejsce).

Z kolei z danych portalu Morizon.pl wynika, że średnia cena metra kwadratowego mieszkania z rynku wtórnego wynosiła 9848 zł. W praktyce oznacza to, że za przeciętną miesięczną pensję mieszkaniec Szczecina mógł kupić niewiele ponad metr kwadratowy lokalu - około 1,02 m². Dostępność mieszkań? 5. miejsce.

Jakość powietrza w Szczecinie pozostawia wiele do życzenia

Na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska można stwierdzić, że jakość powietrza w Szczecinie w 2025 r. była całkiem dobra pod względem pyłu zawieszonego PM10. Średnie roczne stężenie wyniosło 19,15 µg/m³. Oznacza to, że ryzyko negatywnego wpływu na układ oddechowy mieszkańców, w tym ataków kaszlu, problemów z astmą czy ostrych zapaleń oskrzeli, było relatywnie niskie. Pod względem czystości powietrza Szczecin zajął 4. miejsce w rankingu.

Dostęp do lekarzy na NFZ - długie kolejki w Szczecinie

Sporym problemem w Szczecinie jest dostęp do lekarzy na NFZ. Średni czas oczekiwania na wizytę u specjalisty wynosił w lutym 2026 roku około 177 dni, według danych NFZ grupowanych przez portal Swiatprzychodni.pl.

Najdłużej mieszkańcy Szczecina czekają na wizytę u gastrologa (526 dni) i okulisty (403 dni). Krócej oczekuje się na wizytę u dermatologa (74 dni) i alergologa (92 dni). To 10. miejsce w rankingu.

Przestępczość w Szczecinie – ostatnie miejsce w rankingu

Najgorzej Szczecin wypadł w kategorii przestępczości. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2025 roku odnotowano 30 165 przestępstw. Oznacza to, że na 1000 mieszkańców przypadało średnio 78,32 przestępstw. To najgorszy wynik spośród wszystkich badanych miast.

Źródło: Business Insider