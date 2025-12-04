Szczecin sięgnie po gorące źródła? Wwiercą się 2 kilometry w głąb ziemi!

Plany wykorzystania zasobów geotermalnych do ogrzewania miasta zostały przedstawione na działce przy ul. Dąbskiej na Prawobrzeżu Szczecina. Wcześniejsze badania geotechniczne sugerują, że w tym miejscu mogą znajdować się zasoby wody termalnej o temperaturze 70-75 st. C.

Szczecin stawia na samowystarczalność energetyczną

- Wykonanie pierwszego, próbnego odwiertu geotermalnego jest dla nas ważnym krokiem w dążeniu do samowystarczalności energetycznej Szczecina – powiedziała zastępca prezydenta Szczecina, Anna Szotkowska. Podkreśliła, że źródła geotermalne mogą stać się kolejnym źródłem energii, które, włączone do sieci ciepłowniczej, mogą zabezpieczyć ok. 15 proc. zapotrzebowania miasta. Szotkowska wyjaśniła, że pozwoliłoby to kontrolować stawki opłat za ciepło, dbając jednocześnie o środowisko naturalne.

Na terenie przy ul. Dąbskiej zaplanowano otwór poszukiwawczo-rozpoznawczy o głębokości ok. 1950 m, oznaczony jako „Szczecin GT-2”. Prognozowana wydajność odwiertu to 200 m sześć. na godzinę. Odwiert wykona firma UOS Drilling S.A., z którą miasto podpisało umowę.

Odwiert na Dąbskiej to szansa na czystsze ciepło

- Najbliższe miesiące na pewno poświęcimy na sprawy formalno-prawne i organizacyjne. Przewiduję, że odwiert o takiej głębokości wykonamy w ok. 3 – 4 miesiące. Prace prowadzone będą w trybie ciągłym, urządzenie pracować będzie 24 godziny na dobę, ale nie powinno być uciążliwe dla otoczenia – zapewnił prezes UOS Drilling, Arkadiusz Biedulski.

Nadzór geologiczny nad inwestycją sprawować będzie spółka Multiconsult Polska z Warszawy, odpowiedzialna za badania laboratoryjne i opracowanie dokumentacji hydrologicznej.

Szczecin leży w obszarze o korzystnych warunkach geotermalnych. Temperatura wód podziemnych na mniejszych głębokościach, charakteryzujących się znacznym zasoleniem, wynosi 60-80 stopni Celsjusza.

- Jak wynika z dostępnych danych, wartość strumienia cieplnego w rejonie Szczecina wynosi około 90-100 mW/m2, co jest jedną z największych wartości tego parametru na terenie Polski – przekazała Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta.

Projekt za miliony

Dopiero odwiert próbny pozwoli ustalić faktyczne parametry, koszty budowy instalacji geotermalnych i opłacalność przedsięwzięcia. Wykonanie odwiertu i badania mają kosztować ponad 15 mln zł.

Centrum Informacji Miasta podkreśla, że geotermalne źródło energii może być elementem dekarbonizacji systemu ciepłowniczego w Szczecinie i podnoszenia poziomu samowystarczalności energetycznej. Geotermia zmniejszyłaby emisję CO2 i innych trujących gazów powstających podczas spalania paliw konwencjonalnych.

Quiz o ekologii. Niektóre odpowiedzi mogą cię zszokować! Pytanie 1 z 12 Najwięcej CO2 powstanie przy... przelocie z Warszawy do Egiptu przeprowadzeniu operacji bypass w szpitalu produkcji 10 skrzynek piwa Następne pytanie