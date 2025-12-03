Świąteczne tramwaje znów na ulicach! "Perełka" i "Siódemka" rozświetlą grudniowe wieczory

Spis treści
"Perełka" w czapce Świętego Mikołaja. Darmowe przejazdy dla wszystkich!
„Perełka”, czyli ubrany w czapkę Św. Mikołaja i światełka zabytkowy czerwony wagon N 167H będzie wozić pasażerów 6, 12 i 19 grudnia. Za jej sterami w stroju Mikołaja stanie znany szczeciński motorniczy Pan Roman Mirek, miłośnik historii miasta i szczecińskich tramwajów.
Popularna „enka” odjeżdżać będzie z pętli Potulickiej co godzinę o: 16, 17, 18 i 19. Przystanki: Brama Portowa – pl. Zwycięstwa – pl. Kościuszki – pl. Szarych Szeregów – pl. Grunwaldzki – pl. Rodła – pl. Żołnierza Polskiego – Brama Portowa – Potulicka. Postój na pętli ok. 15 minut. Przejazd „Perełką” jest bezpłatny.
Świąteczna "Siódemka" z rozkładem jazdy. Iluminacje do Trzech Króli
6 grudnia na trasie linii nr 7 pojawi się także rozświetlony świątecznymi iluminacjami liniowy Swing. Ten tramwaj będzie kursował zgodnie z rozkładem jazdy i aktualnym taryfikatorem (czyli nie za darmo) codziennie aż do Trzech Króli (6 stycznia 2026).
Ramowy rozkład jazdy Świątecznej Siódemki:
- W dni powszednie na linii 7/10. Start Głębokie - 15:35, zjazd do Zajezdni Pogodno - 20:58.
- W soboty na linii 7/3. Start Osiedle Zawadzkiego - 15.36, zjazd do Zajezdni Pogodno - 20:51
- W niedzielę na linii 7/1. Start Osiedle Zawadzkiego - 16:09, zjazd do Zajezdni Pogodno - 23:00