"Kamerzysta" uniewinniony. Będzie apelacja w sprawie patostreamera?

Grzegorz Kluczyński
2025-12-03 11:12

Wyrok uniewinniający szczecińskiego youtubera, który był oskarżony wraz z dwoma innymi osobami o znęcanie się nad osobą z niepełnosprawnością intelektualną, wywołał nie tylko zaskoczenie, ale burzliwą dyskusję. Film, w którym widać jak 18-latek miał wykonywać poniżające zadania, trafił do sieci w kwietniu 2021 roku, wstrząsnął całą Polską.

Rozpoczął się proces Kamerzysty

Autor: Domin Patoyoutuber Łukasz W. stanął przed sądem
Szczecin SE Google News

"Kamerzysta" uniewinniony. Zaskakująca decyzja sądu

Proces, który toczył się od września 2021 roku i z powodu zwolnienia lekarskiego sędzi musiał rozpocząć się na nowo w listopadzie 2022 roku, toczył się za zamkniętymi drzwiami. We wtorek, 2 grudnia 2025 roku sąd orzekł, że wszyscy oskarżeni, czyli Łukasz W., Wioleta K., i Adrian S. są niewinni. Uzasadnienie wyroku zostało utajnione.

Wniosek o uzasadnienie wyroku. Będzie apelacja?

Śledczy złożyli do Sądu Okręgowego w Szczecinie wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

- W dniu wczorajszym został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku - poinformowała w środę, 3 grudnia, w rozmowie z Radiem ESKA prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Po uzyskaniu uzasadnienia wyroku prokurator podejmie decyzje w przedmiocie skierowania apelacji.

Prokuratura wnioskowała dla Łukasza W. o karę dwóch lat bezwzględnego pozbawienia wolności.

Wstrząsające nagranie. Patostreamer mówił o "aferce"

Przypomnijmy, nagranie opublikowane w kwietniu 2021 roku wstrząsnęło całą Polską. W serwisie YouTube ukazał się film, w którym widać jak grupa młodych ludzi w upokarzający sposób traktuje młodego niepełnosprawnego chłopaka. Kazali mu m.in. wskakiwać do śmietnika, taplać się prawie nago w błocie czy zjadać kocie odchody. Film powstał na jednym z osiedli w Szczecinie. Nagranie obejrzało ponad 400 tysięcy ludzi. Pod filmem pojawiły się liczne komentarze, otwarcie krytykujące znęcanie się nad niepełnosprawnym chłopakiem. Na autorze nie robiły one jednak większego wrażenia - większość komentarzy była przez niego usuwana. Ostatecznie nagranie zniknęło z sieci.

"Kamerzysta", czyli Łukasz W., początkowo nie przejął się powagą sytuacji. Opublikował na Instastories nagranie, w którym odniósł się do sytuacji. Był wręcz oburzony, że z powodu "aferki" przerwano mu wakacje i musi coś nagrać.

Ostatecznie Łukasz W. został zatrzymany i trafił do aresztu.

"Kamerzysta" już wcześniej skazany za pobicie

To nie jedyny konflikt z prawem, którego dopuścił się "Kamerzysta". W sierpniu 2024 r. Łukasz W. został prawomocnie skazany w innej sprawie, za pobicie 66-letniego mężczyzny przed sklepem na szczecińskim Golęcinie.

Rozpoczął się proces Kamerzysty
9 zdjęć
Patostreamerzy pastwili się nad niepełnosprawnym chłopakiem
APELACJA
PROCES
ZNĘCANIE SIĘ
WYROK
YOUTUBER
UNIEWINNIENIE