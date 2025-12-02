Wstrząsające nagranie i "urażony" patoyoutuber

Nagranie opublikowane w kwietniu 2021 roku wstrząsnęło całą Polską. W serwisie YouTube ukazał się film, w którym widać jak grupa młodych ludzi w upokarzający sposób traktuje młodego niepełnosprawnego chłopaka. Kazali mu m.in. wskakiwać do śmietnika, taplać się prawie nago w błocie czy zjadać kocie odchody. Film powstał na jednym z osiedli w Szczecinie. Nagranie obejrzało ponad 400 tysięcy ludzi. Pod nagraniem pojawiły się liczne komentarze, otwarcie krytykujące znęcanie się nad niepełnosprawnym chłopakiem. Na autorze nie robiły one jednak większego wrażenia - większość komentarzy była przez niego usuwana. Ostatecznie nagranie zniknęło z sieci.

"Kamerzysta", czyli Łukasz W., początkowo nie przejął się powagą sytuacji. Opublikował na Instastories nagranie, w którym odniósł się do sytuacji. Był wręcz oburzony, że z powodu "aferki" przerwano mu wakacje i musi coś nagrać.

Sprawa patoyoutubera podzieliła opinię publiczną

Sprawa patoyoutubera Łukasza W. ciągnęła się od kwietnia 2021 roku, kiedy to na jego kanale internetowym pojawiło się nagranie, na którym młody chłopak zjada garść ziemi, skacze z balkonu do kubła na śmieci i tarza się w błocie. Miał to robić za pieniądze. Prokuratura oskarżała "Kamerzystę" oraz Wiolettę K. i Adriana S. o psychiczne znęcanie się nad niepełnosprawnym intelektualnie 18-latkiem.

"Kamerzysta" stanął przed sądem

Łukasz W. został zatrzymany i trafił do aresztu. We wrześniu 2021 roku rozpoczął się proces patoyoutubera. Wraz z nim na ławie oskarżonych zasiedli Adrian S. i Wioletta K. Wszyscy usłyszeli zarzut znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny, działając wspólnie i w porozumieniu. Proces jednak nie zakończył się ze względu na zwolnienie lekarskie sędzi, które trwało dłużej niż pół roku.

Z tego powodu proces "Kamerzysty" i pozostałej dwójki musiał rozpocząć się na nowo. Pierwsza rozprawa odbyła się 10 listopada 2022 roku przed Sądem Rejonowym w Szczecinie. Sąd wyłączył jawność rozprawy patoyoutubera Łukasza W. "Kamerzysty", Adriana S. i Wioletty K.

Sąd uniewinnił oskarżonych - uzasadnienie utajnione

Sędzia Beata Szczepańska ogłosiła we wtorek, 2 grudnia, że wszyscy oskarżeni są niewinni. Uzasadnienie wyroku zostało utajnione.

- Uzasadnienie sądu nas przekonuje, bo było w duchu naszych wystąpień końcowych. Sąd bardzo skutecznie oparł się temu, co media wytworzyły wokół tej sprawy – powiedział mec. Marek Mikołajczyk.

Adwokat wyjaśnił, że nie może mówić o szczegółach, które wskazano na sali sądowej. Poprosił media, by zwolnić go z ocen etycznych w tej sprawie. Stwierdził, że nie będzie komentował zasad funkcjonowania różnych portali internetowych i „zarabiania” w ten sposób.

33-letniego Łukasza W. i pozostałych oskarżonych nie było we wtorek w sądzie.

Co dalej ze sprawą "Kamerzysty"?

Prokuratura wnioskowała dla Łukasza W. o karę dwóch lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda poinformowała, że w środę zapadnie decyzja, czy śledczy złożą wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku, a później ewentualne odwołanie do Sądu Okręgowego.

"Kamerzysta" już wcześniej skazany za pobicie

Warto przypomnieć, że Łukasz W. w sierpniu 2024 r. został prawomocnie skazany w innej sprawie, za pobicie 66-letniego mężczyzny przed sklepem na szczecińskim Golęcinie.

