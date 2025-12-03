Spis treści
Wigilia, która zmieniła wszystko. Heroiczna postawa Kuby Znojka
Wigilia 2020 roku na zawsze pozostanie datą symboliczną. Tego wieczoru Kuba Znojek, kierując swoim samochodem, wykazał się niezwykłą odwagą i odpowiedzialnością. Zauważył na drodze pojazd, którego kierowca, wykonując niebezpieczne manewry i jadąc bez świateł, stwarzał śmiertelne zagrożenie.
Nie zważając na ryzyko, Kuba postanowił działać. Wezwał policję, a następnie podjął próbę udaremnienia dalszej jazdy, jak się później okazało, nietrzeźwemu kierującemu. Niestety, w trakcie próby ujęcia przestępcy, Kuba sam stał się jego ofiarą, doznając poważnych, zagrażających życiu obrażeń. Sprawca tego zdarzenia został natychmiast zatrzymany przez przybyłych funkcjonariuszy i usłyszał wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności.
Szczecińscy policjanci wspierają Kubę w walce o powrót do zdrowia
Od tamtego tragicznego momentu rozpoczęła się długa i wyczerpująca walka Kuby o życie i powrót do sprawności. Szczecińscy Policjanci, poruszeni bohaterską postawą młodego człowieka, od samego początku włączyli się w akcję wsparcia. Funkcjonariusze w różny sposób angażowali się w pomoc Kubie i jego rodzinie, uczestnicząc w zbiórkach środków na kosztowne leczenie oraz biorąc udział w koncertach charytatywnych.
"Z ogromną dumą i wzruszeniem obserwowaliśmy postępy w leczeniu. Ostatnia wizyta Kuby w Komendzie, gdzie osobiście, o własnych siłach, odwiedził policjantów, była dla nas wszystkich wyjątkowym i wzruszającym momentem. Jego niebywała determinacja i siła woli, a także wsparcie jego rodziców, przynoszą oszałamiające efekty"
- informują szczecińscy policjanci.
Apel o pomoc dla Kuby. Liczy się każda złotówka!
Jak podkreślają funkcjonariusze, historia Kuby Znojka jest dla nich nobilitująca i motywuje do jeszcze intensywniejszej pracy na rzecz bezpieczeństwa na szczecińskich drogach.
"To właśnie dzięki czujności i odwadze takich osób jak Kuba udaje się zapobiegać wielu tragediom" - tłumaczą policjanci i apelują o dalsze wsparcie dla Kuby. - "Intensywne leczenie i rehabilitacja trwają i są niezwykle kosztowne, ale jak widać, przynoszą spektakularne rezultaty".
Zbiórka na rehabilitację Kuby prowadzona jest na portalu siepomaga.pl. Liczy się każda, nawet symboliczna wpłata.