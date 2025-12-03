Wigilia, która zmieniła wszystko. Heroiczna postawa Kuby Znojka

Wigilia 2020 roku na zawsze pozostanie datą symboliczną. Tego wieczoru Kuba Znojek, kierując swoim samochodem, wykazał się niezwykłą odwagą i odpowiedzialnością. Zauważył na drodze pojazd, którego kierowca, wykonując niebezpieczne manewry i jadąc bez świateł, stwarzał śmiertelne zagrożenie.

Nie zważając na ryzyko, Kuba postanowił działać. Wezwał policję, a następnie podjął próbę udaremnienia dalszej jazdy, jak się później okazało, nietrzeźwemu kierującemu. Niestety, w trakcie próby ujęcia przestępcy, Kuba sam stał się jego ofiarą, doznając poważnych, zagrażających życiu obrażeń. Sprawca tego zdarzenia został natychmiast zatrzymany przez przybyłych funkcjonariuszy i usłyszał wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności.

Szczecińscy policjanci wspierają Kubę w walce o powrót do zdrowia

Od tamtego tragicznego momentu rozpoczęła się długa i wyczerpująca walka Kuby o życie i powrót do sprawności. Szczecińscy Policjanci, poruszeni bohaterską postawą młodego człowieka, od samego początku włączyli się w akcję wsparcia. Funkcjonariusze w różny sposób angażowali się w pomoc Kubie i jego rodzinie, uczestnicząc w zbiórkach środków na kosztowne leczenie oraz biorąc udział w koncertach charytatywnych.

"Z ogromną dumą i wzruszeniem obserwowaliśmy postępy w leczeniu. Ostatnia wizyta Kuby w Komendzie, gdzie osobiście, o własnych siłach, odwiedził policjantów, była dla nas wszystkich wyjątkowym i wzruszającym momentem. Jego niebywała determinacja i siła woli, a także wsparcie jego rodziców, przynoszą oszałamiające efekty"

- informują szczecińscy policjanci.

Apel o pomoc dla Kuby. Liczy się każda złotówka!

Jak podkreślają funkcjonariusze, historia Kuby Znojka jest dla nich nobilitująca i motywuje do jeszcze intensywniejszej pracy na rzecz bezpieczeństwa na szczecińskich drogach.

"To właśnie dzięki czujności i odwadze takich osób jak Kuba udaje się zapobiegać wielu tragediom" - tłumaczą policjanci i apelują o dalsze wsparcie dla Kuby. - "Intensywne leczenie i rehabilitacja trwają i są niezwykle kosztowne, ale jak widać, przynoszą spektakularne rezultaty".

Zbiórka na rehabilitację Kuby prowadzona jest na portalu siepomaga.pl. Liczy się każda, nawet symboliczna wpłata.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie