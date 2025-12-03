Ciastek przepadł bez śladu. Właściciele prosili o pomoc

W połowie listopada na profilu szczecińskiego sklepu Balonik pojawił się wpis, który zaniepokoił wielu mieszkańców. Poinformowano w nim o kradzieży zewnętrznej ozdoby sklepowej - Ciastka. Ozdoba przedstawiająca jednego z bohaterów serii filmów o Shreku została wykonana własnoręcznie przez wnuczki właścicieli sklepu, co sprawiało, że miała dla nich szczególną wartość, nie tylko finansową, ale przede wszystkim sentymentalną.

"Kochani, ktoś ukradł naszego Ciastka spod sklepu Balonik w Szczecinie. Jesteśmy baaardzo smutni z tego powodu. Ciastek był wyjątkowym, wykonanym własnoręcznie przez wnuczki prezentem więc boli podwójnie. Jeśli ktokolwiek widział Ciastka lub wie, gdzie może się znajdować - prosimy o pilny kontakt! Każda informacja może być ważna"

– zaapelowali właściciele sklepu w mediach społecznościowych.

Wpis wywołał ogromne poruszenie wśród lokalnej społeczności. Poszukiwania Ciastka trwały, internauci udostępniali wpis. Mijały kolejne dni, jednak sprawa zaginięcia figury wciąż pozostawała nierozwiązana.

To było porwanie. Złodziej zażądał okupu za Ciastka!

Jak się później okazało, nie była to zwykła kradzież, lecz porwanie dla okupu. Jak informował "Głos Szczeciński" porywacz skontaktował się z właścicielami Ciastka i zażądał okupu w kwocie 200 złotych. Do sklepu przesłał zdjęcie, na którym sklepowa ozdoba leżała na śmietniku. Nie podał jednak lokalizacji.

Właściciele sklepu opublikowali na Facebooku kolejny post z prośbą o zlokalizowanie wiaty śmietnikowej.

"Nasz ukochany Ciastek został wyrzucony na śmietnik. Osoba, która to zrobiła, nie chce podać lokalizacji... Jutro zgłaszamy sprawę na Policję, ale do tego czasu ktoś znowu może Go zabrać, Ale Szczecin w nas siła! Wierzymy, że razem pomożemy Ciastkowi wrócić bezpiecznie do domu"

– czytamy we wpisie opublikowanym w czwartek, 27 listopada.

Szczecińska społeczność rusza na pomoc. Ciastek odnaleziony!

Informacja zmobilizowała internautów, którzy pomogli zidentyfikować miejsce porzucenia figury. Jeszcze tego samego dnia na facebookowym profilu sklepu Balonik pojawił się kolejny wpis. Tym razem z dobrymi wiadomościami.

"Ciastek spod sklepu Balonik się odnalazł! Wracamy do domu - zmęczony wymaga renowacji, ale jest już z nami! Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, udostępnienia i wsparcie"

– poinformowali właściciele Ciastka i zapowiedzieli, że wkrótce ponownie będzie można go spotkać przed sklepem.

"Ps. Wkrótce znów będzie można zrobić sobie z nim zdjęcie pod sklepem Balonik przy ul. Mickiewicza 97 w Szczecinie!"

– czytamy we wpisie.

Ta historia, choć nieprawdopodobna, to gotowy scenariusz na film. Na szczęście wszystko zakończyło się szczęśliwie.

