To kolejna ważna inwestycja firmy w regionie, która umacnia pozycję Polski jako kluczowego gracza w europejskim łańcuchu dostaw energii wiatrowej. Rozbudowa fabryki w Goleniowie to nie tylko nowe miejsca pracy, ale również szansa dla lokalnych firm budowlanych i dostawców materiałów. Inwestycja ta wpisuje się w strategiczne plany Vestas dotyczące ekspansji europejskiej bazy produkcyjnej i łańcucha dostaw, mające na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na bezpieczną, przystępną cenowo i zrównoważoną energię w Europie.

Vestas podwaja moce produkcyjne w Goleniowie. Inwestycja warta miliony euro

Jak podaje Vestas w swoim komunikacie prasowym, rozbudowa fabryki w Goleniowie umożliwi produkcję łopat do lądowych farm wiatrowych, w szczególności dla turbiny V172-7,2 MW EnVentus. Druga linia produkcyjna podwoi moce produkcyjne, aby sprostać rosnącemu popytowi w całej Europie.

– Cieszymy się, że możemy dalej wzmacniać naszą europejską bazę produkcyjną i kadrę pracowniczą, aby pomóc zaspokoić potrzeby Europy w zakresie bezpiecznej, przystępnej cenowo i zrównoważonej energii – podkreślił dyrektor w Vestas Kenneth Kaser, cytowany w komunikacie. - Widzimy duży potencjał w Polsce oraz na sąsiednich rynkach – dodał.

Inwestycja w rozbudowę fabryki w Goleniowie to jasny sygnał, że Vestas wierzy w potencjał polskiego rynku i chce aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej kraju. Firma planuje inwestować w lokalną produkcję i dostawców, tworząc wartościowe miejsca pracy i wspierając ambicje energetyczne regionu.

Polska hubem europejskiej energetyki wiatrowej? Vestas stawia na Zachodniopomorskie

Fabryka łopat do turbin wiatrowych pod Goleniowem działa od 2009 roku. Wcześniej należała do LM Wind Power, koncernu z amerykańskim kapitałem, ale w tym roku została przejęta przez Vestas. Po wybudowaniu drugiej linii produkcyjnej, zakład ma zatrudniać około 700 osób.

Spółka przypomniała, że w Szczecinie działa już duży zakład montażowy Vestas (na wyspie rzecznej Ostrów Brdowski), który produkuje piasty i gondole dla morskiej turbiny wiatrowej V236-15,0 MW. Tam też pracuje ok. 700 osób.

Jak podkreśla Jagna Kubańska-Łyczakowska, odpowiedzialna w Vestas Poland and Baltic za relacje publiczne, rozbudowa fabryki w województwie zachodniopomorskim to inwestycja w rozwój gospodarczy regionu i lokalne miejsca pracy.

– Polska staje się kluczowym hubem w europejskim łańcuchu dostaw energii wiatrowej, a Vestas, jako dostawca innowacyjnych rozwiązań, pozostaje w pełni zaangażowany we wspieranie transformacji energetycznej kraju – podkreśliła Kubańska-Łyczakowska.

Vestas inwestuje w Polsce mimo wstrzymania budowy fabryki w Szczecinie

Decyzja o rozbudowie fabryki w Goleniowie jest tym bardziej istotna, że w październiku br. Vestas poinformował o wstrzymaniu projektu budowy dużej fabryki w Szczecinie, która miała specjalizować się w produkcji łopat do ogromnych turbin wiatrowych, w tym modelu V236-15MW.

Inwestycja w Goleniowie pokazuje jednak, że Vestas nadal wierzy w potencjał polskiego rynku i chce rozwijać swoją działalność w kraju. Rozbudowa fabryki oznacza zlecenia dla firm budowlanych, a także innych lokalnych przedsiębiorców, dostawców materiałów i usług. W ubiegłym roku Vestas wydał w Polsce ponad 300 mln euro w ramach lokalnego łańcucha dostaw.

Turbiny Vestas są instalowane m.in. w morskiej farmie wiatrowej Baltic Power (projekt Orlenu i Northland Power) o planowanej mocy 1,2 GW. Według rządowych planów do 2040 r. Polska miałaby pozyskiwać nawet 18 GW mocy z morskich elektrowni wiatrowych.

