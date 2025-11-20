Polscy pracownicy zdominowali branżę zdrowotną w Niemczech

Obecnie, większość zagranicznych pracowników opieki zdrowotnej w Niemczech pochodzi z Europy Wschodniej. Najwięcej osób zatrudnionych w tym sektorze w 2025 roku pochodzi z Polski (23,7 tys.), a następnie z Bośni i Hercegowiny (20 tys.), Turcji (19,6 tys.) oraz Rumunii (18 tys.). Jednakże, jak wskazują eksperci, wkrótce na scenę wkroczy kraj spoza Europy, który zdominuje ten rynek.

Indie nowym liderem w niemieckiej opiece zdrowotnej? Eksperci nie mają wątpliwości

Matthias Mauch, dyrektor zarządzający Tern Deutschland, firmy zajmującej się rekrutacją i integracją zagranicznych specjalistów, w rozmowie z serwisem merkur.de podkreśla, że bez zagranicznych pracowników opieki zdrowotnej system opieki w Niemczech nie byłby w stanie funkcjonować.

- Utrzymanie naszego systemu opieki zdrowotnej bez zagranicznych kolegów i koleżanek jest po prostu niemożliwe – zaznacza Mauch. Jego firma działa w 14 krajach, głównie w Afryce Północnej i Azji, a w szczególności w Indiach. - Indie to wschodząca gwiazda – dodaje, opisując ten kraj jako „lwa, który dopiero się budzi”.

Podobnego zdania jest Thomas Awiszus z Hanseatic Connect, który również zajmuje się rekrutacją pracowników opieki zdrowotnej z zagranicy.

- Indie zajmą absolutną, czołową pozycję w opiece zdrowotnej w naszym kraju – prognozuje Awiszus, cytowany przez merkur.de.

Ekspert wskazuje również na inny kraj azjatycki, który zyskuje na znaczeniu – Indonezję. Według niego, to właśnie w tych dwóch krajach „w najbliższych latach prawdopodobnie wydarzy się najwięcej”.

Aktualnie w niemieckiej opiece zdrowotnej pracuje ponad 16 tysięcy osób z Indii.

Polskie pielęgniarki w Niemczech muszą się przygotować na konkurencję z Azji?

Eksperci są zgodni, że Indie i Indonezja staną się jednymi z największych dostawców zagranicznych pracowników opieki zdrowotnej w Niemczech.

- Mówimy o perspektywie około pięciu lat – ocenia Thomas Awiszus. - Indie i Indonezja wyraźnie wchodzą w centrum uwagi, już choćby ze względu na wielkość tych krajów i liczbę młodych, dobrze wykształconych osób.

Indie, z populacją blisko 1,5 miliarda ludzi, wyprzedziły już Chiny jako najludniejsze państwo świata. Indonezja, z ponad 280 milionami mieszkańców, zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem liczby ludności.

Matthias Mauch zwraca uwagę, że Indonezja również wykazuje duży potencjał, ze względu na wciąż rosnącą populację. Jednakże, jak zauważa, problemem może być bariera językowa.

- Dla osoby, której językiem ojczystym jest indonezyjski, nauka niemieckiego jest dużym wyzwaniem. A język jest najważniejszy dla integracji i pracy w sektorze opieki – podkreśla Mauch.

Thomas Awiszus dodaje, że „rzeczywistość pokazuje, że droga do nauki języka jest długa".

- Mówimy szybko o 18 miesiącach, a czasem nawet dłużej, aby osiągnąć poziom B2 - podkreśla.

Poziom B2 oznacza „samodzielne posługiwanie się językiem”, czyli spontaniczne i płynne mówienie po niemiecku.

Co to oznacza dla polskich pracowników opieki zdrowotnej?

Choć Indonezja nie jest jeszcze znaczącym graczem na niemieckim rynku opieki zdrowotnej, Indie już teraz odgrywają istotną rolę. Według danych Federalnej Agencji Pracy, w kwietniu 2025 roku w Niemczech pracowało ponad 16 000 indyjskich specjalistów w sektorze opieki zdrowotnej. Indonezja nie figuruje w pierwszej dziesiątce krajów (patrz wykres).

Czy to oznacza, że polskie pielęgniarki i opiekunowie pracujący w Niemczech powinni obawiać się konkurencji ze strony pracowników z Azji? Z pewnością sytuacja na rynku pracy w sektorze opieki zdrowotnej w Niemczech będzie się zmieniać, a polscy pracownicy będą musieli dostosować się do nowych realiów. Kluczem do sukcesu może być podnoszenie kwalifikacji, nauka języka niemieckiego oraz budowanie silnych relacji z pracodawcami.

Ile zarabiają pielęgniarki w Niemczech?

Zarobki pielęgniarek w Niemczech są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od miejsca pracy oraz długości zatrudnienia. Osoby, które dopiero zaczynają pracę w tym zawodzie, mogą liczyć na zarobki w przedziale od 2400 do 3432 euro miesięcznie. Są to kwoty brutto. Po dziesięciu latach doświadczenia pensja może wzrosnąć do 3654 euro.

Na najbardziej atrakcyjne zarobki mogą liczyć pracownicy publicznych placówek opieki zdrowotnej, gdzie obowiązują układy zbiorowe.

