Kwalifikacja wojskowa 2026 – kogo obejmie wezwanie?

Kwalifikacja wojskowa w województwie zachodniopomorskim rozpocznie się 2 lutego 2026 i potrwa do końca kwietnia. Jak wynika z obwieszczenia wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego, do stawienia się przed komisjami lekarskimi zostaną wezwani przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2007 roku.

Oprócz tego, wezwanie otrzymają również:

Mężczyźni z roczników 2002-2006, którzy nie mają określonej kategorii wojskowej.

Osoby, które w latach 2024-2025 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.

Ponad 400 kobiet urodzonych w latach 1999-2007, posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub kończących studia/naukę na kierunkach i w zawodach przydatnych w wojsku w roku szkolnym/akademickim 2025/2026.

Pełnoletni ochotnicy.

Osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Co cię czeka przed komisją? Sprawdź, jak przebiega kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa to procedura, która ma na celu ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej. Podczas kwalifikacji wojskowej komisja lekarska oceni Twój stan zdrowia i przydzieli jedną z czterech kategorii zdolności do służby wojskowej: A (zdolny do służby), B (czasowo niezdolny), D (niezdolny w czasie pokoju) lub E (trwale i całkowicie niezdolny).

Gdzie i kiedy odbędzie się kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa w województwie zachodniopomorskim będzie prowadzona przez 22 powiatowe komisje lekarskie. Pierwsze komisje rozpoczną pracę w Szczecinie, Stargardzie i Wałczu. Szczegółowe informacje na temat terminów i miejsc kwalifikacji wojskowej w poszczególnych powiatach można znaleźć na stronach internetowych urzędów miast i gmin.

Dostałbyś się do wojska? Rozwiąż QUIZ z wiedzy niezbędnej zawodowemu żołnierzowi Pytanie 1 z 13 Najdłuższą lądową linię graniczną Polska posiada z: Niemcami Ukrainą Czechami Następne pytanie