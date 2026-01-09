11 tysięcy mieszkańców regionu musi stawić się przed komisją. Rusza kwalifikacja wojskowa

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-01-09 13:57

Już w lutym rusza kwalifikacja wojskowa w województwie zachodniopomorskim. Jak poinformował Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, blisko 11 tysięcy osób, w tym ponad 400 kobiet, zostanie wezwanych przed komisje lekarskie. Kogo obejmie kwalifikacja wojskowa 2026 i co czeka powołanych?

Kwalifikacja wojskowa w Szczecinie

i

Autor: minnamoira / / pixabay.com/ CC0 Kwalifikacja wojskowa w Szczecinie
Szczecin SE Google News

Kwalifikacja wojskowa 2026 – kogo obejmie wezwanie?

Kwalifikacja wojskowa w województwie zachodniopomorskim rozpocznie się 2 lutego 2026 i potrwa do końca kwietnia. Jak wynika z obwieszczenia wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego, do stawienia się przed komisjami lekarskimi zostaną wezwani przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2007 roku.

Polecany artykuł:

Wojsko na peronach. Dlaczego żołnierze patrolują dworzec? Czy mieszkańcy mają p…

Oprócz tego, wezwanie otrzymają również:

  • Mężczyźni z roczników 2002-2006, którzy nie mają określonej kategorii wojskowej.
  • Osoby, które w latach 2024-2025 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.
  • Ponad 400 kobiet urodzonych w latach 1999-2007, posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub kończących studia/naukę na kierunkach i w zawodach przydatnych w wojsku w roku szkolnym/akademickim 2025/2026.
  • Pełnoletni ochotnicy.
  • Osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Co cię czeka przed komisją? Sprawdź, jak przebiega kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa to procedura, która ma na celu ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej. Podczas kwalifikacji wojskowej komisja lekarska oceni Twój stan zdrowia i przydzieli jedną z czterech kategorii zdolności do służby wojskowej: A (zdolny do służby), B (czasowo niezdolny), D (niezdolny w czasie pokoju) lub E (trwale i całkowicie niezdolny).

Gdzie i kiedy odbędzie się kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa w województwie zachodniopomorskim będzie prowadzona przez 22 powiatowe komisje lekarskie. Pierwsze komisje rozpoczną pracę w Szczecinie, Stargardzie i Wałczu. Szczegółowe informacje na temat terminów i miejsc kwalifikacji wojskowej w poszczególnych powiatach można znaleźć na stronach internetowych urzędów miast i gmin.

Dostałbyś się do wojska? Rozwiąż QUIZ z wiedzy niezbędnej zawodowemu żołnierzowi
Pytanie 1 z 13
Najdłuższą lądową linię graniczną Polska posiada z:
Ochotnicy złożyli przysięgę wojskową
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOMISJA WOJSKOWA
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
WOJSKO
SŁUŻBA WOJSKOWA