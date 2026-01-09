Policjanci wynieśli niepełnosprawnego mężczyznę z pożaru. Dramatyczna akcja w centrum miasta

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-09 13:02

We wtorek, 6 stycznia, w centrum Szczecina doszło do dramatycznych zdarzeń. Tuż przed godziną 15:00 w jednej z kamienic przy ul. Królowej Jadwigi wybuchł pożar. Ogień, który pojawił się w jednym z mieszkań, wypełniając klatkę schodową gęstym dymem. Sytuacja była niezwykle niebezpieczna, zagrażając życiu i zdrowiu mieszkańców budynku. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym policję, która odegrała kluczową rolę w akcji ratunkowej.

Pożar w kamienicy – szybka reakcja policji

Policjanci, którzy pierwsi dotarli na miejsce zdarzenia, nie wahali się ani chwili. Widząc zadymioną klatkę schodową i płomienie wydobywające się z jednego z mieszkań, natychmiast podjęli interwencję. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, czterech funkcjonariuszy z I Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, w składzie: asp. szt. Tomasz Napióra, sierż. sztab. Marcin Owczarek, sierż. Krzysztof Duczmański i st. post. Dawid Zaborowski, podjęło decyzję o wejściu do jednego z mieszkań, w którym przebywał starszy mężczyzna, który miał problemy z poruszaniem się.

Heroiczna akcja ratunkowa – policjanci wynoszą staruszka z płomieni

Policjanci, nie bacząc na zagrożenie, weszli do płonącego budynku i wynieśli z niego niepełnosprawnego mężczyznę. Akcja była niezwykle szybka i sprawna. Funkcjonariusze, narażając własne życie, wynieśli mężczyznę na zewnątrz budynku, gdzie został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, gdzie otrzymał niezbędną pomoc.

Mieszkańcy ewakuowani – profesjonalizm i poświęcenie policjantów

Pozostali mieszkańcy kamienicy opuścili budynek jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. Dzięki szybkiej i zdecydowanej akcji policjantów udało się uniknąć tragedii.

"Ich szybka reakcja i narażenie własnego zdrowia w ratowaniu drugiego człowieka zasługują na najwyższe uznanie i są najlepszym przykładem policyjnej służby oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli. To żywy przykład realizowania w codziennej służbie naszego motta 'pomagamy i chronimy'”

- podkreśla Zachodniopomorska Policja.

POŻAR
POLICJA SZCZECIN
POLICJA ZACHODNIOPOMORSKIE