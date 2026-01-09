Pożar w kamienicy – szybka reakcja policji

Policjanci, którzy pierwsi dotarli na miejsce zdarzenia, nie wahali się ani chwili. Widząc zadymioną klatkę schodową i płomienie wydobywające się z jednego z mieszkań, natychmiast podjęli interwencję. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, czterech funkcjonariuszy z I Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, w składzie: asp. szt. Tomasz Napióra, sierż. sztab. Marcin Owczarek, sierż. Krzysztof Duczmański i st. post. Dawid Zaborowski, podjęło decyzję o wejściu do jednego z mieszkań, w którym przebywał starszy mężczyzna, który miał problemy z poruszaniem się.

Heroiczna akcja ratunkowa – policjanci wynoszą staruszka z płomieni

Policjanci, nie bacząc na zagrożenie, weszli do płonącego budynku i wynieśli z niego niepełnosprawnego mężczyznę. Akcja była niezwykle szybka i sprawna. Funkcjonariusze, narażając własne życie, wynieśli mężczyznę na zewnątrz budynku, gdzie został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, gdzie otrzymał niezbędną pomoc.

Mieszkańcy ewakuowani – profesjonalizm i poświęcenie policjantów

Pozostali mieszkańcy kamienicy opuścili budynek jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. Dzięki szybkiej i zdecydowanej akcji policjantów udało się uniknąć tragedii.

"Ich szybka reakcja i narażenie własnego zdrowia w ratowaniu drugiego człowieka zasługują na najwyższe uznanie i są najlepszym przykładem policyjnej służby oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli. To żywy przykład realizowania w codziennej służbie naszego motta 'pomagamy i chronimy'”

- podkreśla Zachodniopomorska Policja.

