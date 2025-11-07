Polska kontra Niemcy – kto wygrywa w walce o pensje?

Przyzwyczailiśmy się do myśli, że niemiecki rynek pracy to synonim wysokich zarobków. Jednak analiza statystyk płacowych pokazuje, że różnice w kosztach życia, deficyty kadrowe i lokalne regulacje sprawiają, iż w niektórych zawodach to właśnie Polska staje się finansowym eldorado.

Co ciekawe, nie chodzi wyłącznie o zawody niszowe. W zestawieniu znajdziemy profesje medyczne, technologiczne, a nawet takie, które kojarzą się z codziennością.

Obalamy mity. W tych zawodach w Polsce zarobisz więcej!

Mit o „niemieckich milionach” nie zawsze jest prawdziwy. W niektórych profesjach to właśnie Polska staje się miejscem, gdzie można zarobić więcej i szybciej się dorobić. Warto więc dwa razy zastanowić się, zanim spakujemy walizki i ruszymy za Odrę w poszukiwaniu zatrudnienia w Niemczech i zarobków w euro.

Zaskoczenie gwarantowane!

Nie zdradzimy od razu, o jakie zawody chodzi. Pełną listę znajdziesz w naszej galerii poniżej. Jedno jest pewne: niektóre z tych profesji mogą całkowicie zmienić twoje spojrzenie na rynek pracy.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie