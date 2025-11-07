W Polsce zarobisz więcej niż w Niemczech. Oto zawody, w których to się naprawdę opłaca

Grzegorz Kluczyński
2025-11-07 12:08

Wydaje się niemożliwe, a jednak to prawda! Choć od lat powtarza się, że za Odrą czekają złote góry, rzeczywistość pokazuje coś zupełnie innego. W kilku profesjach to właśnie w Polsce można liczyć na wyższe pensje niż w bogatych Niemczech. I to nie są wyjątki – to realne przypadki, które mogą zaskoczyć nawet największych sceptyków.

Polska kontra Niemcy – kto wygrywa w walce o pensje?

Przyzwyczailiśmy się do myśli, że niemiecki rynek pracy to synonim wysokich zarobków. Jednak analiza statystyk płacowych pokazuje, że różnice w kosztach życia, deficyty kadrowe i lokalne regulacje sprawiają, iż w niektórych zawodach to właśnie Polska staje się finansowym eldorado.

Co ciekawe, nie chodzi wyłącznie o zawody niszowe. W zestawieniu znajdziemy profesje medyczne, technologiczne, a nawet takie, które kojarzą się z codziennością.

Obalamy mity. W tych zawodach w Polsce zarobisz więcej!

Mit o „niemieckich milionach” nie zawsze jest prawdziwy. W niektórych profesjach to właśnie Polska staje się miejscem, gdzie można zarobić więcej i szybciej się dorobić. Warto więc dwa razy zastanowić się, zanim spakujemy walizki i ruszymy za Odrę w poszukiwaniu zatrudnienia w Niemczech i zarobków w euro.

Zaskoczenie gwarantowane!

Nie zdradzimy od razu, o jakie zawody chodzi. Pełną listę znajdziesz w naszej galerii poniżej. Jedno jest pewne: niektóre z tych profesji mogą całkowicie zmienić twoje spojrzenie na rynek pracy.

10 zawodów, w których w Polsce zarobisz więcej niż w Niemczech
11 zdjęć

