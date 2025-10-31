To największa podwyżka od wprowadzenia minimalnego wynagrodzenia w Niemczech od 2015 roku! Jej skutki odczują nie tylko pracownicy, lecz także cała gospodarka – wzrost siły nabywczej może zwiększyć konsumpcję i poprawić ogólną sytuację finansową w kraju.

Ile wynosi obecna minimalna stawka w Niemczech?

Aktualnie, od stycznia 2025 roku, minimalne wynagrodzenie w Niemczech wynosi 12,82 euro brutto za godzinę. Dla pracownika zatrudnionego na pełen etat, czyli 40 godzin tygodniowo, oznacza to około 2 220 euro brutto miesięcznie, czyli w przeliczeniu na złotówki około 9,4 tys. zł. Jak informuje polonijny portal polskiobserwator.de, od stycznia 2026 roku stawka minimalnego wynagrodzenia zmieni się na plus i będzie to rekordowy wzrost na przestrzeni ponad 10 lat.

Rewolucja na rynku pracy w Niemczech! Nowe stawki od 2026 roku!

Komisja ds. Płacy Minimalnej zatwierdziła stopniowe podniesienie wynagrodzenia:

Od 1 stycznia 2026 roku: 13,90 euro za godzinę – wzrost o 8,42%

Od 1 stycznia 2027 roku: 14,60 euro za godzinę – kolejny wzrost o 5,04%

Łączny wzrost wyniesie aż 13,88%! To oznacza znaczną poprawę sytuacji finansowej dla około 6 milionów pracowników, w tym również osób, które przyjechały do Niemiec za pracą i znalazły tu zatrudnienie.

Cytowana przez polskiobserwator.de, federalna minister pracy Bärbel Bas podkreśla, że podwyżka to efekt współpracy związków zawodowych i pracodawców.

- Płaca minimalna to sukces milionów ciężko pracujących ludzi w Niemczech. Obecny kompromis był wywalczony z trudem, ale świadczy o tym, że partnerstwo społeczne w tym kraju działa – mówi minister Bas.

Co to oznacza dla pracowników?

Dla osoby pracującej na pełen etat wzrost stawki oznacza następujące dochody:

2025: ok. 2 220 euro brutto miesięcznie

2026: ok. 2 410 euro brutto miesięcznie

2027: ok. 2 530 euro brutto miesięcznie

Warto pamiętać, że to wciąż płaca minimalna, więc w firmach, gdzie zarobki są wyższe, stawki również mogą wzrosnąć.

Zyskają również pracownicy tymczasowi

Na podwyżkach płac w Niemczech skorzystają również pracownicy tymczasowi. Od 1 stycznia 2026 roku w Niemczech zacznie obowiązywać nowy układ zbiorowy dla sektora pracy tymczasowej, który przewiduje aż trzy fale podwyżek. To również efekt długich negocjacji między związkami zawodowymi a pracodawcami.

Wiele osób odczuje ulgę

Wyższe wynagrodzenie pozwoli wielu rodzinom odetchnąć finansowo, choć wciąż trzeba pamiętać o podatkach i składkach na ubezpieczenia społeczne. Dzięki tej decyzji miliony osób zatrudnionych w Niemczech, w tym również Polacy, zyskają realne podwyżki po latach niskich dochodów i rosnącej inflacji. To także sygnał dla gospodarki – większa siła nabywcza pracowników może stopniowo przekładać się na wzrost konsumpcji.

