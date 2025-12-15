Księgowe w panice. Masowe odejścia z zawodu

Już 1 lutego 2026 roku duże firmy zostaną objęte obowiązkiem wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. Dla pozostałych przedsiębiorców termin ten upływa 1 kwietnia 2026 roku. Jak informują przedsiębiorcy i eksperci zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej, wdrożenie KSeF wywołuje ogromny niepokój wśród księgowych, którzy masowo rezygnują z pracy lub odsyłają klientów.

- Przedsiębiorcy absolutnie nie są przygotowani do wdrażania KSeF. Co więcej, zauważam, że w wielu firmach wywołuje on większy popłoch niż reformy związane z Polskim Ładem. Zdarzają się sytuacje, że księgowe odsyłają przedsiębiorców, odchodzą z końcem roku na emeryturę lub zmieniają zawód, bo stwierdzają, że nie są w stanie podołać nowym przepisom – mówi Beata Kuśmierek, księgowa, doradca gospodarczy i trenerka Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Apel o przesunięcie terminu KSeF. Czy Ministerstwo Finansów zareaguje?

Wielu przedsiębiorców i ekspertów apeluje o przesunięcie terminu wdrożenia KSeF na jesień 2026 lub styczeń 2027 roku. Argumentują, że firmy potrzebują więcej czasu na przygotowanie się do zmian i uniknięcie chaosu.

- Ciągłość działania wielu firm może być narażona na problemy. Stąd też rozważenie dodatkowych szkoleń lub przesunięcie terminu wdrażania KSeF na jesień 2026 lub styczeń 2027 wydaje się najbardziej racjonalne – uważa Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Ministerstwo Finansów na razie pozostaje nieugięte i przekonuje, że terminy wdrożenia KSeF nie zostaną przesunięte.

Odpowiedzialność za KSeF przerzucona na księgowych? "Szkodliwa narracja"

Eksperci alarmują, że odpowiedzialność za wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie KSeF jest niesłusznie przerzucana na księgowych.

- Środowisko biur rachunkowych poczuło się dotknięte przerzucaniem odpowiedzialności za wdrożenie KSeF na księgowych. Odpowiedzialność za wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie spoczywa bowiem na podatnikach, a przekaz informacyjny powinien jasno wskazać role i obowiązki podmiotów – podkreśla Agnieszka Zamaro-Wiśniewska, Dyrektorka Operacyjna Zamaro Tax & Accounting, ekspertka Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

KSeF obnaży błędy przeszłości? Konsekwencje poniesie biznes

Beata Kuśmierek ostrzega, że KSeF może obnażyć wszystkie niedociągnięcia poprzednich ustaw księgowych, a konsekwencje poniesie biznes.

- KSeF obnaży wszystkie nieodciągnięcia poprzednich ustaw księgowych, a konsekwencje ponosić będą firmy – mówi Kuśmierek.

Czy Ministerstwo Finansów wsłucha się w głos przedsiębiorców i księgowych? Czy KSeF okaże się sukcesem, czy katastrofą? Czas pokaże.

Źródło: Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie

QUIZ. Inflacja, hossa, bessa... Znasz te pojęcia z ekonomii czy musi ci pomagać księgowa? Pytanie 1 z 10 Co to jest inflacja? Średni poziom cen Wzrost średniego poziomu cen Spadek siły nabywczej pieniądza Następne pytanie