Księgowe rzucają pracę, a przedsiębiorcy biją na alarm. Nowy system i wielkie problemy. "Gorszy niż Polski Ład"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-15 12:03

Krajowy System e-Faktur miał być rewolucją w polskiej księgowości, ale wszystko wskazuje na to, że może skończyć się paraliżem wielu firm. Księgowe alarmują: KSeF jest gorszy niż Polski Ład, a przedsiębiorcy wciąż nie są przygotowani na nadchodzące zmiany. Zdarzają się nawet... rezygnacje z prowadzenia księgowości. Czy czeka nas chaos? Jakie problemy generuje KSeF?

Księgowe rzucają pracę, a przedsiębiorcy biją na alarm. Nowy system i wielkie problemy. Gorszy niż Polski Ład

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Szczecin SE Google News

Księgowe w panice. Masowe odejścia z zawodu

Już 1 lutego 2026 roku duże firmy zostaną objęte obowiązkiem wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. Dla pozostałych przedsiębiorców termin ten upływa 1 kwietnia 2026 roku. Jak informują przedsiębiorcy i eksperci zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej, wdrożenie KSeF wywołuje ogromny niepokój wśród księgowych, którzy masowo rezygnują z pracy lub odsyłają klientów.

- Przedsiębiorcy absolutnie nie są przygotowani do wdrażania KSeF. Co więcej, zauważam, że w wielu firmach wywołuje on większy popłoch niż reformy związane z Polskim Ładem. Zdarzają się sytuacje, że księgowe odsyłają przedsiębiorców, odchodzą z końcem roku na emeryturę lub zmieniają zawód, bo stwierdzają, że nie są w stanie podołać nowym przepisom – mówi Beata Kuśmierek, księgowa, doradca gospodarczy i trenerka Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Polecany artykuł:

Kontrole na granicy z Niemcami wciąż niepokoją przedsiębiorców. "Grudzień będzi…

Apel o przesunięcie terminu KSeF. Czy Ministerstwo Finansów zareaguje?

Wielu przedsiębiorców i ekspertów apeluje o przesunięcie terminu wdrożenia KSeF na jesień 2026 lub styczeń 2027 roku. Argumentują, że firmy potrzebują więcej czasu na przygotowanie się do zmian i uniknięcie chaosu.

- Ciągłość działania wielu firm może być narażona na problemy. Stąd też rozważenie dodatkowych szkoleń lub przesunięcie terminu wdrażania KSeF na jesień 2026 lub styczeń 2027 wydaje się najbardziej racjonalne – uważa Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Ministerstwo Finansów na razie pozostaje nieugięte i przekonuje, że terminy wdrożenia KSeF nie zostaną przesunięte.

Odpowiedzialność za KSeF przerzucona na księgowych? "Szkodliwa narracja"

Eksperci alarmują, że odpowiedzialność za wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie KSeF jest niesłusznie przerzucana na księgowych.

- Środowisko biur rachunkowych poczuło się dotknięte przerzucaniem odpowiedzialności za wdrożenie KSeF na księgowych. Odpowiedzialność za wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie spoczywa bowiem na podatnikach, a przekaz informacyjny powinien jasno wskazać role i obowiązki podmiotów – podkreśla Agnieszka Zamaro-Wiśniewska, Dyrektorka Operacyjna Zamaro Tax & Accounting, ekspertka Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

KSeF obnaży błędy przeszłości? Konsekwencje poniesie biznes

Beata Kuśmierek ostrzega, że KSeF może obnażyć wszystkie niedociągnięcia poprzednich ustaw księgowych, a konsekwencje poniesie biznes.

- KSeF obnaży wszystkie nieodciągnięcia poprzednich ustaw księgowych, a konsekwencje ponosić będą firmy – mówi Kuśmierek.

Czy Ministerstwo Finansów wsłucha się w głos przedsiębiorców i księgowych? Czy KSeF okaże się sukcesem, czy katastrofą? Czas pokaże.

Źródło: Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie

QUIZ. Inflacja, hossa, bessa... Znasz te pojęcia z ekonomii czy musi ci pomagać księgowa?
Pytanie 1 z 10
Co to jest inflacja?

Polecany artykuł:

Gigantyczna inwestycja za miliardy coraz bliżej. Przedsiębiorcy nie mają wątpli…
Babcia Krysia byłą księgową mafii. Wyprała 620 tysięcy złotych
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KSIĘGOWOŚĆ
PRZEDSIĘBIORCY
PÓŁNOCNA IZBA GOSPODARCZA
POLSCY PRZEDSIĘBIORCY