Kolędy jeszcze nie umilkły, a w sklepach już... Wielkanoc! Regały uginają się od kurczaków i pisanek

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-09 11:40

Czy to możliwe, że już teraz powinniśmy myśleć o Wielkanocy? Chociaż od Bożego Narodzenia minęły zaledwie 2 tygodnie, niektóre sklepy zaskakują ofertą, już teraz wprowadzając wielkanocne dekoracje i produkty. Czy to nie za wcześnie na zające i pisanki?

Szczecin SE Google News

Świąteczny miks w sklepach – Boże Narodzenie ustępuje miejsca Wielkanocy?

W wielu sklepach wciąż jeszcze można znaleźć bożonarodzeniowe dekoracje i produkty w atrakcyjnych cenach. Trwa sezon poświątecznych wyprzedaży, gdzie łańcuchy na choinkę, bombki, lampki czy stroiki są dostępne często za mniej niż połowę ceny, a kalendarze adwentowe można kupić czasem za symboliczną złotówkę. Jednak obok przecenionych ozdób bożonarodzeniowych, pojawiają się już pierwsze oznaki zbliżającej się Wielkanocy.

Polecany artykuł:

Porównaliśmy ceny w niemieckim i polskim Kauflandzie. Gdzie zapłacisz mniej za …

Wielkanocne dekoracje w styczniu – co na to klienci?

Kolejną okazją do zakupowej gorączki będą z pewnością przypadające za niewiele ponad miesiąc walentynki. Lada moment na sklepowych półkach pojawią się produkty, których tematem przewodnim będą czerwone serduszka.

Niektórzy handlowcy postanowili jednak pójść o krok dalej i już teraz, czyli w pierwszej połowie stycznia, oferują produkty związane z Wielkanocą – ku ogromnemu zaskoczeniu wielu klientów. Na półkach pojawiły się już pisanki, wielkanocne stroiki, wyroby rękodzieła i wielkanocne słodycze, a z półek uśmiechają się do nas dziesiątki baranków i zajęcy, przypominając o zbliżających się, chociaż wciąż bardzo odległych, wiosennych świętach. Wielu zadaje sobie pytanie: czy to nie za wcześnie na takie zmiany?

Kiedy przypada Wielkanoc w 2026 roku?

Warto przypomnieć, że w 2026 roku Wielkanoc przypada 5 i 6 kwietnia. Do tego czasu mamy jeszcze sporo czasu, jednak niektóre sklepy już teraz chcą wprowadzić nas w wiosenny klimat. Czy to strategia marketingowa, czy po prostu chęć zaskoczenia klientów? Jedno jest pewne – świąteczny miks w sklepach może wywołać spore zamieszanie.

Wielkanocne produkty pojawiły się w sklepach już w styczniu
20 zdjęć
QUIZ PRL. Jajko kontra mazurek. Sprawdź, jak dobrze znasz wielkanocne menu z PRL-u?
Pytanie 1 z 15
Jakie jajko było i jest tradycyjnym składnikiem święconki wielkanocnej?
QUIZ PRL. Wielkanoc w PRL-u
Kaufland w Niemczech i w Polsce. Gdzie jest taniej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKANOC
BOŻE NARODZENIE
SKLEPY