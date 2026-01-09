Świąteczny miks w sklepach – Boże Narodzenie ustępuje miejsca Wielkanocy?

W wielu sklepach wciąż jeszcze można znaleźć bożonarodzeniowe dekoracje i produkty w atrakcyjnych cenach. Trwa sezon poświątecznych wyprzedaży, gdzie łańcuchy na choinkę, bombki, lampki czy stroiki są dostępne często za mniej niż połowę ceny, a kalendarze adwentowe można kupić czasem za symboliczną złotówkę. Jednak obok przecenionych ozdób bożonarodzeniowych, pojawiają się już pierwsze oznaki zbliżającej się Wielkanocy.

Wielkanocne dekoracje w styczniu – co na to klienci?

Kolejną okazją do zakupowej gorączki będą z pewnością przypadające za niewiele ponad miesiąc walentynki. Lada moment na sklepowych półkach pojawią się produkty, których tematem przewodnim będą czerwone serduszka.

Niektórzy handlowcy postanowili jednak pójść o krok dalej i już teraz, czyli w pierwszej połowie stycznia, oferują produkty związane z Wielkanocą – ku ogromnemu zaskoczeniu wielu klientów. Na półkach pojawiły się już pisanki, wielkanocne stroiki, wyroby rękodzieła i wielkanocne słodycze, a z półek uśmiechają się do nas dziesiątki baranków i zajęcy, przypominając o zbliżających się, chociaż wciąż bardzo odległych, wiosennych świętach. Wielu zadaje sobie pytanie: czy to nie za wcześnie na takie zmiany?

Kiedy przypada Wielkanoc w 2026 roku?

Warto przypomnieć, że w 2026 roku Wielkanoc przypada 5 i 6 kwietnia. Do tego czasu mamy jeszcze sporo czasu, jednak niektóre sklepy już teraz chcą wprowadzić nas w wiosenny klimat. Czy to strategia marketingowa, czy po prostu chęć zaskoczenia klientów? Jedno jest pewne – świąteczny miks w sklepach może wywołać spore zamieszanie.

