Gigantyczna akcja służb! Rozbito mafię piorącą miliony!

Pranie pieniędzy na masową skalę – jak działała grupa przestępcza?

Przestępczy proceder opierał się na kilkuset spółkach z Polski i Czech, które wykorzystywane były do oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy. Firmy zakładane były zarówno na aktywnych członków grupy, jak i tzw. słupy – podstawionych obywateli Polski oraz Wietnamu, którzy otrzymywali niewielkie wynagrodzenie za udostępnienie danych osobowych do rejestracji fikcyjnej działalności gospodarczej. Jak przekazała rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) st. asp. Justyna Pasieczyńska, „w celu wypłaty pieniędzy pochodzących z nielegalnych transakcji członkowie rozbitej grupy wykorzystywali m.in. jeden z kantorów wymiany walut działający na terenie północno-zachodniej Polski”.

Akcja służb – gigantyczne zabezpieczenie majątku

Działania służb realizowane były na terenie województw zachodniopomorskiego i mazowieckiego.

- Funkcjonariusze przeszukali siedziby spółek oraz miejsca zamieszkania podejrzanych. Zabezpieczono kwalifikowane podpisy elektroniczne, telefony komórkowe, dokumentację oraz nośniki danych wykorzystywane w przestępczej działalności – przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie należące do podejrzanych, w tym:

Nieruchomości o wartości blisko 37 mln zł

Pojazdy warte 1,5 mln zł

Udziały w spółkach prawa handlowego o wartości 5 mln zł

Środki pieniężne w różnych walutach, których łączna wartość – po przeliczeniu na polską walutę – przekracza 1,8 mln zł

Zarzuty i areszty – co grozi zatrzymanym?

Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz tzw. zbrodni fakturowej. Decyzją sądu pięciu z nich zostało aresztowanych na trzy miesiące. Wobec pozostałych zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w kwotach od 20 tys. do 1 mln zł. W akcji brali udział funkcjonariusze podlaskiej, zachodniopomorskiej i warmińsko-mazurskiej KAS oraz CBŚP. Sprawa ma charakter rozwojowy, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

