Ekspertyza nie tak szybko. Na naprawę kamienicy, w którą uderzył tramwaj, trzeba będzie poczekać

Na ekspertyzę w sprawie kamienicy przy ul. Parkowej w Szczecinie, w którą w miniony czwartek uderzył wykolejony tramwaj linii numer 11, będzie trzeba poczekać. Oznacza to również, że naprawa szkód zostanie wykonana później niż pierwotnie planowano.

Tramwaj wykoleił się i wjechał w kamienicę przy ul. Parkowej w Szczecinie

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w czwartek, 27 listopada. Około godz. 10:00 tramwaj linii nr 11 jadący w kierunku placu Rodła, wypadł z szyn na zakręcie z ul. Dubois w Parkową i uderzył w kamienicę przy ulicy Parkowej 59, poważnie uszkadzając fragment elewacji przy wejściu do budynku. W wyniku wypadku ucierpiały łącznie cztery osoby.

Ekspertyza nie tak szybko

Jak poinformował w rozmowie z Radiem ESKA zarządca budynku, w który uderzył tramwaj linii 11, ekspertyza może potrwać nawet trzy tygodnie. To również oznacza, że naprawa przy ulicy Parkowej w Szczecinie może się nie zakończyć w tym roku, tak jak pierwotnie przewidywano.

Tramwaje Szczecińskie prowadzą własne postępowanie

Postępowanie w tej sprawie prowadzi również spółka Tramwaje Szczecińskie, która ustala okoliczności wykolejenia tramwaju. Dlaczego doszło do wypadku, w którym ucierpiały cztery osoby? Wyniki powinny być jeszcze w tym tygodniu. Jak poinformował w dniu zdarzenia rzecznik spółki Wojciech Jachim, wstępnie wykluczono, że do zdarzenia doszło ze względu na stan torowiska.

Wykolejenie tramwaju na ulicy Parkowej w Szczecinie
5 zdjęć
