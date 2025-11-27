Tramwajowa "jedenastka" wjechała w kamienicę. Groźne wykolejenie w Szczecinie

Przypomnijmy, około godz. 10:00 tramwaj linii nr 11 jadący w kierunku placu Rodła, wypadł z szyn na zakręcie z ul. Dubois w Parkową i uderzył w kamienicę przy ulicy Parkowej 59, poważnie uszkadzając fragment elewacji przy wejściu do budynku.

- Tramwajem podróżowało siedem osób - poinformował asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane.

Świadkowie zdarzenia: "Oszukać przeznaczenie!"

Całą sytuację obserwowało kilka osób, które w tym czasie przechodziły w tym miejscu. Całe szczęście, że nikt nie znalazł się na drodze tramwaju, który po wypadnięciu z szyn, sunął bezwładnie w kierunku chodnika i kamienicy. Rozmawiała z nimi reporterka Radia ESKA, Oliwia Rudnicka.

- Byłam z tyłu, więc aż tak dużo nie widziałam i po prostu nagle było takie zerwanie. No i tramwaj wyjechał z szyn i wjechał w budynek - mówi jedna z mieszkanek.

- Prowadzę tutaj sklep zoologiczny, akurat do pracy szedłem i tramwaj na mnie leciał, na ścianę - dodaje kolejny świadek. - Zawsze na zakręcie jeżdżą szybko, teraz tak samo jechał szybko. Oszukać przeznaczenie! - dodaje mężczyzna.

Co było przyczyną wykolejenia tramwaju? "To już nie pierwszy raz"

Na chwilę obecną nie są znane przyczyny wykolejenia tramwaju. Mieszkańcy zwracają jednak uwagę m.in. na fatalny stan torowiska, które ostatnio było gruntownie remontowane blisko 40 lat temu. Ich zdaniem to sprzyja takim groźnym sytuacjom.

- Ja mieszkam tutaj obok, bardzo często tędy przechodzę, więc no niefajna sytuacja - mówi mieszkanka okolicy. - Kolejna sytuacja, która ma miejsce, bo to już nie pierwszy raz coś takiego się stało, ale teraz już chyba coraz gorzej.

Spółka Tramwaje Szczecińskie wszczęła postępowanie mające na celu ustalenie przyczyn wykolejenia. Jednak, jak poinformował rzecznik spółki Wojciech Jachim, wstępnie wykluczono, że do zdarzenia doszło ze względu na stan torowiska.

Uszkodzony tramwaj za pomocą dźwigu został postawiony na torach i odprowadzony do zajezdni Pogodno. Ruch kołowy i tramwajowy został wznowiony około godz. 12:00.

Sonda Lubisz jeździć tramwajami? Tak, bardzo Nie lubię, jeżdżę tylko jak muszę Nienawidzę i omijam je z daleka