Przejechał SUV-em obok radiowozu. Popełnił ogromny błąd

Szalony rajd SUV-em zakończony uszkodzeniem radiowozu
Policjanci z Komisariatu Policji Szczecin–Dąbie pełnili służbę w rejonie budowy biegnącej wzdłuż torów kolejowych. Radiowóz został zaparkowany przy torowisku, skąd mundurowi nadzorowali przebieg prac. W pewnym momencie kierownik budowy zauważył nadjeżdżający z dużą prędkością samochód typu SUV.
„Przejeżdżając obok radiowozu, kierujący wzbił spod kół liczne odłamki i kamienie, które uderzyły w policyjne auto, powodując jego uszkodzenie”
– relacjonuje policja.
Kierowca pod wpływem alkoholu i narkotyków
Po zatrzymaniu kierowcy okazało się, że jest on pod wpływem alkoholu i narkotyków. Badanie alkomatem wykazało 0,14 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a dodatkowe testy potwierdziły obecność środków odurzających. Ponadto, pojazd, którym się poruszał, był niesprawny technicznie. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy, a uszkodzony SUV został wycofany z ruchu.
Konsekwencje dla pirata drogowego
Pijany i naćpany kierowca odpowie teraz za swoje czyny przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna, utrata prawa jazdy, a nawet kara pozbawienia wolności.
„Przypominamy, że brak odpowiedzialności za kierownicą stanowi zagrożenie nie tylko dla uczestników ruchu, ale również osób wykonujących pracę w pobliżu dróg”
– apeluje policja.
