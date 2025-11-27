Przejechał SUV-em obok radiowozu. Popełnił ogromny błąd

Szalony rajd SUV-em zakończony uszkodzeniem radiowozu

Policjanci z Komisariatu Policji Szczecin–Dąbie pełnili służbę w rejonie budowy biegnącej wzdłuż torów kolejowych. Radiowóz został zaparkowany przy torowisku, skąd mundurowi nadzorowali przebieg prac. W pewnym momencie kierownik budowy zauważył nadjeżdżający z dużą prędkością samochód typu SUV.

„Przejeżdżając obok radiowozu, kierujący wzbił spod kół liczne odłamki i kamienie, które uderzyły w policyjne auto, powodując jego uszkodzenie”

– relacjonuje policja.

Kierowca pod wpływem alkoholu i narkotyków

Po zatrzymaniu kierowcy okazało się, że jest on pod wpływem alkoholu i narkotyków. Badanie alkomatem wykazało 0,14 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a dodatkowe testy potwierdziły obecność środków odurzających. Ponadto, pojazd, którym się poruszał, był niesprawny technicznie. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy, a uszkodzony SUV został wycofany z ruchu.

Konsekwencje dla pirata drogowego

Pijany i naćpany kierowca odpowie teraz za swoje czyny przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna, utrata prawa jazdy, a nawet kara pozbawienia wolności.

„Przypominamy, że brak odpowiedzialności za kierownicą stanowi zagrożenie nie tylko dla uczestników ruchu, ale również osób wykonujących pracę w pobliżu dróg”

– apeluje policja.

