Brawurowy pościg ulicami miasta. 26-latek miał sporo na sumieniu

Szczecińscy policjanci zatrzymali 26-latka, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i podjął próbę ucieczki. Okazało się, że mężczyzna miał na swoim koncie długą listę przewinień. Podczas przeszukania u młodego pirata drogowego znaleziono także substancje zabronione.

Pościg za piratem drogowym

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, podczas prowadzenia działań kontrolnych, zauważyli pojazd, którego stan techniczny budził poważne zastrzeżenia. Mimo wydawanych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych nakazujących zatrzymanie, kierujący przyspieszył i podjął próbę ucieczki.

Policjanci natychmiast podjęli pościg. Mężczyzna swoim zachowaniem stworzył zagrożenie bezpieczeństwa innym uczestnikom ruchu, łamał przepisy i poruszał się ze zwiększoną prędkością. Po kilku minutach dynamicznych działań drugi patrol ruchu drogowego zablokował drogę ucieczki i zatrzymał kierującego.

Dożywotni zakaz prowadzenia i narkotyki

Kierujący próbował podawać fałszywe dane tożsamości funkcjonariuszom, jednak dzięki czujności policjantów nie udało mu się to. Okazało się, że mężczyzna miał aktywny dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz cofnięte uprawnienia do kierowania.

Przeprowadzone badanie wykazało obecność środków odurzających. Podczas przeszukania ujawniono także substancje zabronione. Zabezpieczono je do dalszych badań.

Konsekwencje prawne dla pirata drogowego

Mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów oraz posiadanie substancji zabronionych. Teraz mężczyzna odpowie za szereg poważnych przestępstw.

