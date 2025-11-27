Skazani wyjdą na ulice miasta. W ten sposób odpracują swoje winy

Gdzie będą pracować skazani ze Stargardu?

Skazani zostaną skierowani do różnych miejsc, gdzie będą mogli odpracować swoje wyroki. Najwięcej osób, bo aż 40, trafi do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji (MPK). Tam będą odpowiedzialni za utrzymywanie porządku oraz drobne remonty i naprawy. Łącznie w MPK przepracują 19 200 godzin. Oprócz MPK, skazani będą pracować również w:

Bio Star

Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej

Stargardzkim Centrum Kultury

Stargardzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego

Ośrodku Sportu i Rekreacji

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Wodach Miejskich

Muzeum Archeologiczno-Historycznym

Młodzieżowym Domu Kultury

szkołach podstawowych i przedszkolach

Stowarzyszeniu Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi

Jakie zadania będą wykonywać skazani?

Skazani będą wykonywać przede wszystkim prace porządkowe, remontowe i naprawcze. Ich zadaniem będzie dbanie o czystość i estetykę miasta, a także pomoc w drobnych naprawach infrastruktury miejskiej. To realna pomoc dla Stargardu, która pozwala na zaoszczędzenie środków finansowych i poprawę jakości życia mieszkańców.

Resocjalizacja przez pracę

Przydzielanie skazanych do pracy na rzecz miasta to forma resocjalizacji, która ma na celu pomóc im w powrocie do społeczeństwa. Praca pozwala skazanym na zdobycie nowych umiejętności, poczucie odpowiedzialności i integrację ze społecznością lokalną. To szansa na zmianę swojego życia i uniknięcie powrotu na drogę przestępstwa.

W 2026 roku skazani w Stargardzie przepracują łącznie prawie 64 000 godzin. To dowód na to, że praca skazanych jest realnym wsparciem dla miasta i ważnym elementem procesu resocjalizacji.

