Zielony i tętniący życiem. Tak ma się zmienić Rynek Staromiejski w Stargardzie

Stare Miasto już nie takie jak kiedyś

Stare Miasto w Stargardzie bardzo ucierpiało w czasie II wojny światowej. Do dnia dzisiejszego zachowały się tylko nieliczne zabytki, a historyczną zabudowę kamieniczną zastąpiły charakterystyczne dla czasów PRL bloki mieszkalne, wśród których trudno poczuć prawdziwy staromiejski klimat. Rynek, chociaż częściowo odbudowany po wojnie, nie jest już tym samym miejscem co kiedyś. Dlatego od dawna pojawiają się nowe pomysły, by tchnąć w niego nowe życie.

Będą zmiany na Rynku Staromiejskim

Stargard szykuje się do metamorfozy Rynku Staromiejskiego. Podczas spotkania z mieszkańcami, które odbyło się 20 listopada w lofcie stargardzkiego amfiteatru, prezydent miasta Rafał Zając wraz ze swoimi współpracownikami zaprezentował nową koncepcję zagospodarowania placu. Wizualizacje przygotowane przez Grupę Architektoniczną DOMINO ze Szczecina robią wrażenie.

Jedną ze zmian będzie zmniejszenie liczby miejsc parkingowych na rzecz przestrzeni rekreacyjnych i zieleni. Powstaną nowe miejsca do siedzenia, a parking zostanie przeniesiony w inne miejsce. Jak podaje stargardzki magistrat, celem jest stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i turystom.

Zieleń, fontanna multimedialna i iluminacje

Kolejną nowością będzie przeniesienie pomnika kolejarza bliżej ulicy Kazimierza Wielkiego. W jego dotychczasowej lokalizacji ma stanąć multimedialna fontanna, która z pewnością stanie się jedną z głównych atrakcji Rynku Staromiejskiego. Dodatkowo, na zieleni planowane są iluminacje, a na elewacjach budynków wyświetlany ma być mapping, co ma stworzyć wyjątkowy klimat podczas różnych wydarzeń. Rynek ma być zdecydowanie bardziej zielony. Pojawią się nowe nasadzenia.

Prezydent zapowiada zmiany w ciągu 2-3 lat

Prezydent Stargardu Rafał Zając zapowiedział, że zmiany na Rynku Staromiejskim mają nastąpić w ciągu najbliższych 2-3 lat. Kolejnym krokiem będą konsultacje z mieszkańcami, którzy będą mogli wyrazić swoje opinie na temat planowanych zmian.

W założeniach główny plac Starego Miasta ma przyciągać mieszkańców i turystów, z miejscem na zieleń, odpoczynek i gastronomię.

Czy nowa koncepcja Rynku Staromiejskiego spełni oczekiwania mieszkańców i stanie się wizytówką miasta? Czas pokaże. Jedno jest pewne – Stargard szykuje się na zmiany, które mogą odmienić oblicze Starego Miasta.

