Perła Westendu jak nowa. XIX-wieczna willa odzyskała dawny blask

Zabytkowa willa po remoncie zachwyca detalami

Willa przy ul. Królowej Korony Polskiej 20 (do 1945 r. Werderstrasse) była budowana od 1872 do 1875 r. na ówczesnych przedmieściach Szczecina, w nowej dzielnicy nazwanej Westendem. Dwukondygnacyjna konstrukcja, nakryta dwuspadowym dachem, jeszcze w XIX w. została rozbudowana. Wyróżnia ją zielony dach (glazurowana dachówka), połączenie cegły z elementami drewnianymi, piękna weranda, zegar słoneczny na elewacji i ozdobne ogrodzenie.

- Podczas konserwacji wyszła niesamowita kompozycja barwna tego budynku. Dziś przyciąga on wzrok z daleka, dzięki temu, że elewacja została oczyszczona z wtórnych warstw farby. Odzyskaliśmy pierwotną fakturę, kolorystykę elewacji i niesamowity wystrój ciesielski, wystrój snycerski – tłumaczy Miejski Konserwator Zabytków Michał Dębowski.

Remont zabytkowej willi w Szczecinie. Udało się zachować wiele oryginalnych elementów

Podkreślił, że udało się zachować bardzo dużo elementów oryginalnych, m.in. partii okapu i naczółków, podparapetników. Wszystkie detale zostały odnowione, zakonserwowane i wyeksponowane. Uwagę zwracają rzeźbione i malowane drewniane części konstrukcji, ściany z licowanej cegły, wykusz oraz weranda.

- Z takich smaczków można zaznaczyć, że mamy chociażby oryginalną dachówkę glazurowaną na obdaszkach i na gzymsie wieńczącym szczyt części tynkowanej. Na tej podstawie została dobrana też nowa dachówka, Biberschwanz, czyli nasza karpiówka – wyjaśnił Dębowski. - Zawsze ten budynek mi się podobał. Teraz odzyskał dawany splendor – dodał.

Kosztowny remont sfinansowano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Remont konserwatorski wykonała firma Krulan Łukasz Kruszyński. Prace sfinansowano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (prawie 2,75 mln zł). Jak wyjaśnili przedstawiciele ZBiLK, łączny koszt to 3,5 mln zł, bowiem wykonano też m.in. instalacje w częściach wspólnych (sanitarne, elektryczną, wentylacyjną), izolacje piwnic, wzmocniono fundamenty itd.

W zabytkowej willi jest pięć lokali komunalnych. Cztery zamieszkałe, jeden wolny. W sumie 307 m kw. powierzchni użytkowej. Lokatorzy to głównie osoby starsze.

- Wolny lokal znajduje się na parterze. Ma ok. 60 metrów kwadratowych. Nie ma jeszcze decyzji na temat jego zagospodarowania – powiedziała Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta.

Historia willi sięga XIX wieku

Historia budynku sięga początku lat 70. XIX w., kiedy w Szczecinie założona została spółka Gesselschaft Westend-Stettin Bauverein auf Aktien (Towarzystwo Budowlane Westend w Szczecinie). Kierował nią słynny przemysłowiec i filantrop Johannes Quistorp. Willę zbudowano dla niejakiego Schneidera, później wielokrotnie zmieniała właściciele i była przebudowywana. Po 1945 r. zagospodarowano ją na kilka mieszkań.

- Po czterech fazach rozbudowy jest trochę hybrydą, ale dzisiaj wygląda doskonale przez to, że wszystkie okładziny, jak i kolorystyka została odtworzona – podsumował Dębowski.

