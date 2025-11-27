QUIZ. Ta góra w Tatrach znajduje się w Polsce, czy na Słowacji? Nie dwie, a trzy możliwości!

Czy znasz Tatry jak własną kieszeń? A może dopiero zaczynasz swoją przygodę z tymi majestatycznymi górami? Niezależnie od Twojego poziomu wiedzy, nasz quiz to idealna okazja, by ją przetestować! Przygotuj się na nietypowe wyzwanie - zamiast tradycyjnych dwóch, czekają na Ciebie aż trzy możliwości odpowiedzi! Czy ta konkretna góra znajduje się w Polsce, na Słowacji, a może... na pograniczu? Sprawdź, czy uda Ci się zdobyć szczyt wiedzy o Tatrach!

i Autor: Rasto Sk/ Shutterstock