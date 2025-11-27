Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Ta góra w Tatrach znajduje się w Polsce, czy na Słowacji? Nie dwie, a trzy możliwości!
2025-11-27 3:30
Czy znasz Tatry jak własną kieszeń? A może dopiero zaczynasz swoją przygodę z tymi majestatycznymi górami? Niezależnie od Twojego poziomu wiedzy, nasz quiz to idealna okazja, by ją przetestować! Przygotuj się na nietypowe wyzwanie - zamiast tradycyjnych dwóch, czekają na Ciebie aż trzy możliwości odpowiedzi! Czy ta konkretna góra znajduje się w Polsce, na Słowacji, a może... na pograniczu? Sprawdź, czy uda Ci się zdobyć szczyt wiedzy o Tatrach!