Stargard będzie miał drugą obwodnicę. Tranzyt całkowicie zniknie z miasta. Budowa ruszy już niebawem

2025-11-25

Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Stargardu w ciągu DK20. To oznacza, że inwestycja przechodzi w fazę robót w terenie. Trasa o długości 4,5 km ma być gotowa w drugiej połowie 2027 roku.

Obwodnica Stargardu - prace ruszą już wkrótce

Po wielu latach oczekiwań, obwodnica Stargardu staje się rzeczywistością. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję ZRID, co otwiera drogę do rozpoczęcia robót budowlanych. Umowę na realizację obwodnicy, o wartości 76 mln zł, podpisano z firmą Strabag 31 lipca 2024 r.

- W grudniu przekażemy wykonawcy plac budowy i ruszą wstępne prace. Zasadnicze roboty budowlane w pełnym zakresie powinny ruszyć na wiosnę przyszłego roku, po zakończeniu okresu zimowego. Na półmetku są już badania archeologiczne prowadzone w zakresie inwestycji – informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Odszkodowania za przejęte nieruchomości

Wydanie decyzji ZRID oznacza także rozpoczęcie procedury związanej z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę. Rzeczoznawcy wyznaczeni przez Wojewodę Zachodniopomorskiego będą przygotowywali operaty określające wycenę nieruchomości, a cała procedura zakończy się wydaniem przez Wojewodę decyzji odszkodowawczej i wypłatą środków przez GDDKiA.

Druga obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy ze Stargardu

Obwodnica Stargardu będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Rozpocznie się od węzła Stargard Wschód na połączeniu DK20 i S10. Trasa będzie prowadziła w kierunku północnym. Nowa droga będzie już drugą obwodnicą Stargardu. Obecnie miasto można już ominąć od południa, jadąc drogą S10.

Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy, zmniejszając hałas i ograniczając inne negatywne oddziaływania ruchu drogowego. Skróci się też dystans, jaki będą pokonywać kierowcy. Obecnie długość DK20 od węzła Stargard Wschód przez miasto to 7,4 km, zaś przejazd obwodnicą będzie krótszy o niemal 3 km. Obwodnica skróci czas przejazdu nawet czterokrotnie.

Nowe obwodnice na Pomorzu Zachodnim

Dwie inwestycje z rządowego Programu budowy 100 obwodnic w województwie zachodniopomorskim oddano już do ruchu: obwodnica Gryfina w ciągu DK31 oraz obwodnica Szczecinka w ciągu DK20. W trakcie robót budowlanych są cztery obwodnice: Szwecji, Wałcza, Rusinowa i Kołbaskowa.

