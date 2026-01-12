Masz firmę? Zdobądź „Banderę Sukcesu”, podbij rynek i odnieś sukces!

Pomorze Zachodnie: „Twój biznes pod banderą sukcesu” – konkurs dla ambitnych przedsiębiorców

Na Pomorzu Zachodnim trwa proces wyłaniania przedsiębiorstw, które potrafią przekuć ambicję w realną ekspansję. Rusza VI edycja prestiżowego konkursu „Twój biznes pod banderą sukcesu” – inicjatywy Marszałka Olgierda Geblewicza, która dla regionalnych firm staje się katalizatorem wzrostu i przepustką do ogólnopolskiej rozpoznawalności.

- Pomysłowość, odwaga, ambicje i kompetencje przedsiębiorców z naszego regionu to bezcenny kapitał. Chcemy go pomnażać, wspierać i pokazywać w Polsce, Europie i na świecie – podkreśla Marszałek Olgierd Geblewicz.

Dwie kategorie, dwa razy więcej szans na sukces

Konkurs oferuje dwie kategorie: Bandera Sukcesu dla sektora MŚP stawiającego na innowacje, gdzie o zwycięstwie decydują mieszkańcy regionu, oraz Diamentowa Bandera Sukcesu dla firm wykazujących wyjątkową dynamikę wzrostu, ocenianych przez Kapitułę Konkursu pod kątem innowacyjności, zrównoważonego rozwoju, pozycji rynkowej i skuteczności ekspansji.

175 tys. zł na rozwój i wsparcie wizerunkowe

Laureaci VI edycji mogą liczyć na realne wsparcie, którego łączna pula wynosi 175 000 zł brutto z przeznaczeniem na usługi rozwojowe. Do tego dochodzą profesjonalne pakiety biznesowe obejmujące realizację spotów promocyjnych, sesje zdjęciowe oraz indywidualne doradztwo.

- Celem samorządu jest współtworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości – zaznacza Marszałek Geblewicz.

Historie sukcesu – konkurs otwiera drzwi do rozwoju

Wiktoria Staszak-Staszków, założycielka manufaktury Wikk.me, zwraca uwagę na wymierny efekt promocyjny po publikacji materiałów o firmie na profilach społecznościowych regionu, co przełożyło się na wzrost sprzedaży online i zamówień ze sklepów stacjonarnych.

Krzysztof Hładyszewski, prezes Autocomp Management, podkreśla bezcenny walor wizerunkowy Diamentowej Bandery, otwierający drzwi do nowych partnerstw biznesowych.

Jak zgłosić firmę?

Aby zgłosić firmę, wystarczy wypełnić prosty formularz na stronie internetowej biznes.wzp.pl. Należy w nim krótko opisać działalność, plany rozwoju i uzasadnić, dlaczego firma zasługuje na wyróżnienie. Nabór trwa do 16.01.2026 r., a lista finalistów zostanie ogłoszona jeszcze w styczniu 2026 r.

i Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego/ Materiały prasowe

VI edycja konkursu „Twój biznes pod banderą sukcesu” jest realizowana w ramach projektu pn. „Pomorze Zachodnie - Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne” finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego, Działanie 1.8 Promocja innowacji i przedsiębiorczości oraz profesjonalizacja obsługi inwestorów.