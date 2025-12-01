Tramwaj wjechał w kamienicę przy ul. Parkowej. Co będzie dalej z uszkodzonym budynkiem?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-01 13:19

Wkrótce powinna pojawić się wycena oraz projekt naprawy kamienicy, w którą uderzył tramwaj linii numer 11. Do wypadku doszło przy ulicy Parkowej w Szczecinie.

Szczecin SE Google News

Tramwaj wykoleił się i wjechał w kamienicę przy ul. Parkowej w Szczecinie

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w czwartek, 27 listopada. Około godz. 10:00 tramwaj linii nr 11 jadący w kierunku placu Rodła, wypadł z szyn na zakręcie z ul. Dubois w Parkową i uderzył w kamienicę przy ulicy Parkowej 59, poważnie uszkadzając fragment elewacji przy wejściu do budynku. W wyniku wypadku ucierpiały łącznie cztery osoby.

Polecany artykuł:

"Ten tramwaj jechał na mnie!", "Oszukać przeznaczenie". Przerażające relacje św…

Zarządca zlecił ekspertyzę. Kiedy zostaną naprawione szkody?

Wycena szkód i projekt naprawy uszkodzonej kamienicy powinny się pojawić we wtorek, 2 grudnia.

- Zlecone zostało wykonanie ekspertyzy. Na tej podstawie będzie opracowany koszt naprawy łącznie z kosztorysami - mówi w rozmowie z Radiem ESKA Grzegorz Płotast z działu technicznego firmy CS Zarządzanie Nieruchomościami, która administruje budynkiem przy ul. Parkowej. - Na dzień dzisiejszy jest zabezpieczony tak, że żeby tam dalej nie dostawała się woda i żeby tam nie szkodziła bardziej.

Uszkodzona kamienica ma być naprawiona do końca tego roku.

Tramwaje Szczecińskie prowadzą własne postępowanie

Postępowanie w tej sprawie prowadzi również spółka Tramwaje Szczecińskie, która ustala okoliczności wykolejenia tramwaju. Dlaczego doszło do wypadku, w którym ucierpiały cztery osoby? Wyniki powinny być jeszcze w tym tygodniu. Jak poinformował w dniu zdarzenia rzecznik spółki Wojciech Jachim, wstępnie wykluczono, że do zdarzenia doszło ze względu na stan torowiska.

Wykolejenie tramwaju na ulicy Parkowej w Szczecinie
5 zdjęć
Sonda
Lubisz jeździć tramwajami?
Tramwaje w centrum Szczecina muszą zwalniać prawie do zera
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAMIENICA
REMONT
WYKOLEJENIE
TRAMWAJ
TRAMWAJE SZCZECIN
TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE