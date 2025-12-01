Tramwaj wykoleił się i wjechał w kamienicę przy ul. Parkowej w Szczecinie

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w czwartek, 27 listopada. Około godz. 10:00 tramwaj linii nr 11 jadący w kierunku placu Rodła, wypadł z szyn na zakręcie z ul. Dubois w Parkową i uderzył w kamienicę przy ulicy Parkowej 59, poważnie uszkadzając fragment elewacji przy wejściu do budynku. W wyniku wypadku ucierpiały łącznie cztery osoby.

Zarządca zlecił ekspertyzę. Kiedy zostaną naprawione szkody?

Wycena szkód i projekt naprawy uszkodzonej kamienicy powinny się pojawić we wtorek, 2 grudnia.

- Zlecone zostało wykonanie ekspertyzy. Na tej podstawie będzie opracowany koszt naprawy łącznie z kosztorysami - mówi w rozmowie z Radiem ESKA Grzegorz Płotast z działu technicznego firmy CS Zarządzanie Nieruchomościami, która administruje budynkiem przy ul. Parkowej. - Na dzień dzisiejszy jest zabezpieczony tak, że żeby tam dalej nie dostawała się woda i żeby tam nie szkodziła bardziej.

Uszkodzona kamienica ma być naprawiona do końca tego roku.

Tramwaje Szczecińskie prowadzą własne postępowanie

Postępowanie w tej sprawie prowadzi również spółka Tramwaje Szczecińskie, która ustala okoliczności wykolejenia tramwaju. Dlaczego doszło do wypadku, w którym ucierpiały cztery osoby? Wyniki powinny być jeszcze w tym tygodniu. Jak poinformował w dniu zdarzenia rzecznik spółki Wojciech Jachim, wstępnie wykluczono, że do zdarzenia doszło ze względu na stan torowiska.

