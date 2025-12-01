Remont A6 pod Szczecinem. Co się dzieje na budowie?

Na inwestycji prowadzone są prace ziemne, pierwsze roboty przy obiektach mostowych i przebudowa kolizji z sieciami. Wykonawca przygotowuje się również do wprowadzenia zmiany organizacji ruchu w ciągu autostrady A6, zarówno przy granicy, jak i w rejonie nowego węzła Kołbaskowo. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zmiany są nieuniknione.

Planowane zmiany organizacji ruchu na A6. Jak jeździć?

Pierwszą zasadniczą planowaną zmianą będzie przeniesienie ruchu w rejonie budowanego węzła Kołbaskowo z autostrady A6 na bypass o długości kilkuset metrów, który powstaje po południowej stronie autostrady.

- Jest to niezbędne, aby można było wybudować wiadukt w ciągu A6 i zrealizować wykopy - tłumaczy Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA. - Ruch na bypasie ma odbywać się po dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Będą jednak ograniczenia prędkości i wyjazdy z placu budowy.

Jeżeli na przeszkodzie nie staną warunki pogodowe niezbędne do wykonywania robót, to wprowadzenie tej zmiany organizacji ruchu powinno nastąpić jeszcze w tym roku.

Utrudnienia przy granicy z Niemcami

Zmiany czekają kierowców również na granicznym odcinku autostrady A6, gdzie powstaje wiadukt nad autostradą. Utrudnienia będą się wiązać z wykonywaniem podpór obiektu. Planowane jest zawężenie przekroju autostrady do jednej jezdni. W pierwszym etapie zamknięta ma być jezdnia północna (w kierunku Szczecina) i ruch w obu kierunkach skierowany zostanie na jezdnię południową (w kierunku Berlina). Również tę organizację ruchu wykonawca planuje wprowadzić jeszcze w tym roku.

Utrudnienia na A6 pod Szczecinem potrwają lata. Kiedy koniec remontu?

Zmiany organizacji ruchu w niedługim czasie powinny nastąpić również w obrębie budowanego węzła Szczecin Południe – w zakresie skrzyżowania z drogą do m. Siadło Górne. W przyszłym roku będą wprowadzane kolejne zmiany sposobu przejazdu w tym rejonie, w tym przekierowania ruchu na samej DK13. Kierowcy muszą liczyć się również z ruchem pojazdów budowy. Należy zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na oznakowanie, które może się wielokrotnie zmieniać.

Kontrakt na budowę II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic (dwa nowe węzły łączące A6, przyszłą S6 i DK13), obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 oraz budowę infrastruktury drogowej na przejściu granicznym o wartości 429 mln zł podpisaliśmy z firmą Budimex pod koniec lipca tego roku. Plac budowy przekazaliśmy w sierpniu i wówczas ruszyły wstępne prace obejmujące geodezję, rozpoznanie saperskie i organizację placu budowy. We wrześniu ruszyły zasadnicze roboty budowlane. Zgodnie z podpisaną umową, w 2027 roku powinny zakończyć się prace na A6 przy granicy, natomiast w 2028 roku realizacja dwóch pozostałych zadań.

Inwestycja zapewni właściwe połączenie Szczecina z autostradą A6 i włączenie w układ drogowy przyszłej Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6. Istniejący węzeł łączący DK13 i A6 wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku zostanie zamknięty. Dzięki obwodnicy z Kołbaskowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy. Na granicznym odcinku autostrady A6 powstanie wiadukt umożliwiający zawracanie, łącznice i plac do kontroli, co zapewni sprawniejsze działanie służb pracujących na granicy.

