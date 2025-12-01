Ekipy budowlane wkraczają na autostradę A6. Będą utrudnienia na trasie do Berlina

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-01 11:58

W wrześniu tego roku ruszyła budowa nowego układu drogowego na połączeniu autostrady A6, DK13 i przyszłej Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi S6. Prace obejmują również obwodnicę Kołbaskowa i infrastrukturę na granicznym odcinku A6. Kierowcy podróżujący między Szczecinem i Berlinem muszą przygotować się na spore utrudnienia, które potrwają aż do 2028 roku!

Szczecin SE Google News

Remont A6 pod Szczecinem. Co się dzieje na budowie?

Na inwestycji prowadzone są prace ziemne, pierwsze roboty przy obiektach mostowych i przebudowa kolizji z sieciami. Wykonawca przygotowuje się również do wprowadzenia zmiany organizacji ruchu w ciągu autostrady A6, zarówno przy granicy, jak i w rejonie nowego węzła Kołbaskowo. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zmiany są nieuniknione.

Polecany artykuł:

To jedyna taka stacja benzynowa w regionie. Czy "Fürstenwalde" stanie się zabyt…

Planowane zmiany organizacji ruchu na A6. Jak jeździć?

Pierwszą zasadniczą planowaną zmianą będzie przeniesienie ruchu w rejonie budowanego węzła Kołbaskowo z autostrady A6 na bypass o długości kilkuset metrów, który powstaje po południowej stronie autostrady.

- Jest to niezbędne, aby można było wybudować wiadukt w ciągu A6 i zrealizować wykopy - tłumaczy Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA. - Ruch na bypasie ma odbywać się po dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Będą jednak ograniczenia prędkości i wyjazdy z placu budowy.

Jeżeli na przeszkodzie nie staną warunki pogodowe niezbędne do wykonywania robót, to wprowadzenie tej zmiany organizacji ruchu powinno nastąpić jeszcze w tym roku.

Utrudnienia przy granicy z Niemcami

Zmiany czekają kierowców również na granicznym odcinku autostrady A6, gdzie powstaje wiadukt nad autostradą. Utrudnienia będą się wiązać z wykonywaniem podpór obiektu. Planowane jest zawężenie przekroju autostrady do jednej jezdni. W pierwszym etapie zamknięta ma być jezdnia północna (w kierunku Szczecina) i ruch w obu kierunkach skierowany zostanie na jezdnię południową (w kierunku Berlina). Również tę organizację ruchu wykonawca planuje wprowadzić jeszcze w tym roku.

Utrudnienia na A6 pod Szczecinem potrwają lata. Kiedy koniec remontu?

Zmiany organizacji ruchu w niedługim czasie powinny nastąpić również w obrębie budowanego węzła Szczecin Południe – w zakresie skrzyżowania z drogą do m. Siadło Górne. W przyszłym roku będą wprowadzane kolejne zmiany sposobu przejazdu w tym rejonie, w tym przekierowania ruchu na samej DK13. Kierowcy muszą liczyć się również z ruchem pojazdów budowy. Należy zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na oznakowanie, które może się wielokrotnie zmieniać.

Kontrakt na budowę II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic (dwa nowe węzły łączące A6, przyszłą S6 i DK13), obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 oraz budowę infrastruktury drogowej na przejściu granicznym o wartości 429 mln zł podpisaliśmy z firmą Budimex pod koniec lipca tego roku. Plac budowy przekazaliśmy w sierpniu i wówczas ruszyły wstępne prace obejmujące geodezję, rozpoznanie saperskie i organizację placu budowy. We wrześniu ruszyły zasadnicze roboty budowlane. Zgodnie z podpisaną umową, w 2027 roku powinny zakończyć się prace na A6 przy granicy, natomiast w 2028 roku realizacja dwóch pozostałych zadań.

Inwestycja zapewni właściwe połączenie Szczecina z autostradą A6 i włączenie w układ drogowy przyszłej Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6. Istniejący węzeł łączący DK13 i A6 wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku zostanie zamknięty. Dzięki obwodnicy z Kołbaskowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy. Na granicznym odcinku autostrady A6 powstanie wiadukt umożliwiający zawracanie, łącznice i plac do kontroli, co zapewni sprawniejsze działanie służb pracujących na granicy.

Inwestycje w rejonie autostrady A6
5 zdjęć
QUIZ. Chcesz mieć prawo jazdy? Kierowcy muszą to wiedzieć
Pytanie 1 z 10
Uczestniczyłeś w wypadku drogowym jako kierujący. Czy po udzieleniu pomocy rannym wolno Ci opuścić miejsce wypadku przed przybyciem Policji?
Tak wygląda nowy wjazd do Szczecina
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZACHODNIA OBWODNICA SZCZECINA
INWESTYCJE DROGOWE SZCZECIN
UTRUDNIENIA
INWESTYCJE ZACHODNIOPOMORSKIE
AUTOSTRADA A6
GDDKIA