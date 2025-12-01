"Kwartał profilaktyki" Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Na co zwrócić uwagę?

Ostatnie miesiące roku obfitują w akcje profilaktyczne w kierunku diagnozy nowotworów. Na czele tych wydarzeń, jako organizator stoi Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie.

- W trakcie ostatnich trzech miesięcy promowaliśmy przede wszystkim diagnostykę onkologiczną. Zachęcaliśmy do tego, aby nie bać się wizyty u lekarza i takowej nie opuszczać – mówi Michał Bulsa, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Akcje profilaktyczne podzielone są na miesięczne okresy tematyczne. Służy to lepszej diagnostyce konkretnego rodzaju raka, ale także podnoszenia poziomu świadomości na temat tego jak ważna jest profilaktyka zdrowotna i że nie warto z nich rezygnować przez brak czasu czy strach.

- Pierwszy miesiąc to profilaktyka wieku dziecięcego. Każdy niepokojący szczegół powinien nas skłonić do wizyty u specjalisty. Kolejny miesiąc to profilaktyka raka piersi. Listopad natomiast jest przeznaczony na nowotwory u mężczyzn – mówi Michał Bulsa.

Rak piersi i nowotwory u mężczyzn. Czego boją się pacjenci?

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych akcji profilaktyki onkologicznej w Szczecinie, ale i całej Polsce jest miesiąc październik, który poświęcany jest nowotworowi piersi. Jest to często spotykany rodzaj raka i niestety statystyki jasno wskazują, że pomimo dostępności specjalistycznych badań, kobiety wciąż nie chcą się im poddawać.

- Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w ramach szerzenia profilaktyki organizuje każdego roku akcję w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii dotyczącą właśnie profilaktyki nowotworów, głównie raka piersi. Zależy nam na tym, aby każda kobieta miała świadomość, że wczesna diagnoza to szansa na pełne wyleczenie. Dlatego ta akcja jest taka ważna i szeroko promowana. Mężczyźni także boją się badań. Boją się bólu i diagnozy. Tutaj nie ma podziału na płeć. Nowotwór to straszna choroba, która przeraża każdego – mówi Michał Bulsa.

Prezes Bulsa o pozytywnych sygnałach świadomości u mężczyzn. Czy jest nadzieja?

Profilaktyka zdrowotna jest niezwykle ważna w odniesieniu do każdego jej obszaru. Im bardziej niebezpieczne i śmiertelne są choroby tym ważniejszy jest czas i szybkie wykrycie.

- Najtrudniej na badania namówić mężczyzn. Mają wciąż granicę intymności i dotyku, która powoduje, że wizyta u lekarza badającego np. prostatę, prącie czy jądra może być traktowana jako naruszenie ich dumy, godności czy intymności. Spotykam się z takimi postawami szczególnie u mężczyzn w średnim wieku, w mniejszych miejscowościach, gdzie profilaktyka jest wciąż na katastroficznie niskim poziomie. Lepiej jest w dużych miastach – mówi prezes Bulsa.

Michał Bulsa wskazuje pewien „optymistyczny” akcent w temacie profilaktyki u mężczyzn. - Jedna z galerii handlowych zorganizowała ostatnio badania profilaktyczne jąder u mężczyzn. Sznurek panów ustawiających się na takie badania w galerii handlowej to ciekawy obrazek i dowód na to, że mężczyźni myślą o badaniach, ale jeżeli ktoś tę profilaktykę im wręcz podrzuci pod nos – dodaje prezes ORL w Szczecinie.

- Im bliżej miasta tym zauważalna jest większa świadomość u ludzi. Dlatego zachęcamy do współpracy mniejsze miejscowości i wsie. Profilaktyka to bardzo często szansa na ratunek i życie, dlatego badajmy się – mówi Michał Bulsa.

Źródło: Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

